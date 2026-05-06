Asha Sharma anuncia la retirada de Copilot de Xbox como parte del nuevo rumbo que seguirán para la consola de Microsoft

Xbox retirará las funciones de Copilot como parte de un nuevo cambio de rumbo que ha anunciado su directora ejecutiva, Asha Sharma, con el objetivo de "profundizar" la conexión que tienen con la comunidad.

Desde que se hizo cargo de Xbox en febrero, Sharma ha dejado claro que la consola de Microsoft necesitaba un cambio, que no ha dudado en hacer a través de una nueva reorganización de precios en Game Pass, en esta ocasión para reducirlo en las suscripciones Ultimate y PC, y con la intención de reevaluar los juegos exclusivos.

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El objetivo sigue siendo convertir Xbox en una plataforma global que "conecte a jugadores y creadores de todas partes", pero en estos planes no tienen cabida todos las medidas adoptadas hasta ahora, como es el caso de la integración de Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft.

En un comunicado compartido en X, la responsable de Xbox ha compartido sus planes de "retirar funciones que no se alinean con el rumbo" que están tomando para la consola y su ecosistema. "Comenzaremos a reducir gradualmente Copilot en móviles y detendremos el desarrollo de Copilot en consola", ha añadido.

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Microsoft pretendía integrar Copilot en Xbox como un asistente que aconseja y guía a los jugadores durante las partidas en tiempo real a través de su modo de voz, pero también para mantener una conversación de mayor duración durante el juego.

Tras su presentación en marzo de 2025 como 'Copilot for Gaming', la compañía inició las pruebas en fase beta el pasado mes de septiembre para para los jugadores de Xbox en PC y posteriormente para la aplicación móvil de Xbox en Android e iOS. La idea era que llegara también a consolas este año.

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"Xbox necesita avanzar más rápido, profundizar nuestra conexión con la comunidad y abordar los puntos de fricción tanto para los jugadores como para los desarrolladores", ha afirmado Sharma.