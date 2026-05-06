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El armador francés CMA CGM confirma que uno de sus navíos fue atacado en estrecho de Ormuz

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París, 6 may (EFE).- El armador francés CMA CGM confirmó este miércoles que uno de sus buques portacontenedores, el 'San Antonio', con bandera de Malta, fue objeto de un ataque la víspera mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, con el resultado de varios heridos.

"El Grupo CMA CGM confirma que uno de sus buques, el CMA CGM San Antonio, fue blanco de un ataque ayer mientras transitaba por el Estrecho de Ormuz", señaló la compañía, con sede en Marsella (sur), en un breve comunicado facilitado a EFE.

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El ataque hirió a varios miembros de la tripulación, quienes fueron evacuados y son tratados en un lugar no precisado.

"Los tripulantes heridos fueron evacuados y recibieron la atención médica necesaria", se limitó a señalar el grupo.

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CMA CGM indicó también que el buque sufrió daños materiales, que sigue de cerca la evolución de la situación y que permanece "plenamente" movilizado junto a la tripulación del navío objeto del ataque.

La agencia británica de seguridad marítima UK Maritime Trade Operations (UKTMO) había informado previamente de que un carguero fue alcanzado hacia las 18:30 GMT del martes por un proyectil en la misma zona. EFE

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