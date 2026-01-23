Agencias

El Málaga golea al Burgos para aspirar a más

El Málaga superó (3-0) al Burgos en el inicio de la jornada 23 de LaLiga Hypermotion disputado bajo la lluvia en La Rosaleda, duelo directo para convertirse en aspirante al ascenso con 38 puntos.

El equipo andaluz fue mejor que el castellano, que se queda con 35 fuera de la zona de promoción. El Málaga, cuarto de manera provisional y a tres del liderato aunque con un partido más, alargó su racha desde que Juan Francisco Funes se hizo cargo del equipo en noviembre con seis victorias consecutivas.

Los locales noqueraon a los de Luis Miguel Ramis, que venían de dos triunfos, con dos zarpazos pasada media hora igualada. David Larrubia y Chupe dejaron un 2-0 al descanso. David González y Curro Sánchez pudieron meter en el partido a un Burgos que lo peleó pero la sentencia de Adrián Niño en el 86' hizo valer la dinámica malacitana.

