El Estatuto del Artista permitirá con límites usar IA en el sector cultural siempre que no sustituya al artista

Representantes sindicales y empresariales protagonizaron un proceso clave de diálogo durante las últimas semanas, lo que originó cambios en la regulación del uso de Inteligencia Artificial (IA) dentro del ámbito cultural español. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha detallado que el Estatuto del Artista, cuyo texto se encuentra en fase de revisión pública, establecerá límites explícitos al uso de tecnologías digitales en las artes escénicas, audiovisuales y musicales. Según informó el medio de referencia, estas modificaciones buscan equilibrar el desarrollo tecnológico con la defensa de la creatividad humana, limitando de forma clara el uso de la IA para que no sustituya el trabajo de artistas, técnicos y auxiliares.

De acuerdo con la información publicada por la propia cartera dirigida por Yolanda Díaz, el Estatuto del Artista permitirá el uso de la IA generativa dentro del marco contractual de cada obra, siempre que no tenga la finalidad de reemplazar la intervención directa del profesional. El Ministerio remarcó que, en el caso de que se utilicen imágenes o voces mediante IA, esto solo estará permitido en el contexto y temporalidad especificada en el contrato, por ejemplo, una temporada concreta en una serie de televisión o el ciclo promocional de la misma. Más allá del uso pactado, “se requerirá consentimiento expreso del artista”, tal como detalló el Ministerio a los medios.

El texto que regula el marco laboral se encuentra en fase de audiencia pública. Esta devolución se produce después de incorporar propuestas de sindicatos de intérpretes, organizaciones sindicales, productoras y empresas audiovisuales, quienes presentaron multitud de sugerencias durante las últimas semanas de negociaciones. Según indicó el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el encuentro informativo recogido por varios medios, el Real Decreto que contiene estas disposiciones busca aprobarse antes de verano, o en su defecto, de forma inminente luego de esa estación. El plazo contemplado para la presentación definitiva de propuestas es de siete días, tras lo cual el documento pasará al Consejo de Estado. El Gobierno ha previsto una tramitación urgente para que la norma llegue al Consejo de Ministros lo antes posible.

El medio especializado precisó que, entre las novedades del Estatuto, figura la regulación detallada del trabajo de menores en redes sociales y actividades artísticas. El borrador incorpora reglas uniformes para la presencia de menores, fijando normas para su autorización, participación y protección, así como para la prevención del abuso y la garantía de igualdad competitiva entre empresas a nivel estatal. Según consignó el Ministerio de Trabajo, tanto la ministra Yolanda Díaz como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, destacaron el carácter “claro y único” de estas reglas en julio, cuando presentaron avances en la regulación sectorial.

El documento legislativo suma también la figura del coordinador de intimidad, quien deberá estar presente en la preparación y rodaje de cualquier escena que implique contenidos íntimos. El objetivo de esta nueva figura es velar por el respeto a los límites personales y el consentimiento de los involucrados, tal como comunicó el Ministerio durante la rueda de prensa. La incorporación de este profesional forma parte de un esfuerzo más amplio por dotar de garantías a todas las personas implicadas en el proceso creativo, en particular en situaciones que puedan requerir una protección adicional de la integridad y los derechos individuales.

El Estatuto del Artista, según adelantó el Ministerio en declaraciones recogidas por la prensa, responde a la necesidad de adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y sociales que marcan el sector cultural. Las modificaciones relacionadas con IA abordan demandas planteadas tanto por sindicatos como por patronales del sector audiovisual, que muestran preocupación por la posible pérdida de puestos de trabajo ante la automatización, así como por la protección de la propiedad intelectual y el derecho a la propia imagen.

La tramitación de urgencia y la consulta a las partes implicadas se justifican, de acuerdo con lo reportado por diferentes medios, por el interés del Gobierno en asegurar que los derechos profesionales y el papel de la creatividad humana queden claramente definidos en una normativa capaz de acoger la digitalización sin menoscabar el papel de artistas y creadores. El proceso de revisión abierto implica que, en caso de presentarse nuevas observaciones dentro del plazo previsto, el texto podrá incorporar disposiciones adicionales antes de la aprobación final.

En las comparecencias públicas, tanto Yolanda Díaz como Ernest Urtasun han resaltado el alcance de esta regulación, diseñada para servir de marco único en el país y evitar prácticas desleales entre empresas o posibles situaciones de abuso hacia los profesionales del sector. Las medidas sobre IA, la protección de la intimidad y la participación de menores integran un paquete legislativo que busca responder a las transformaciones del sector, según el seguimiento informativo de las modificaciones iniciado por varios medios nacionales.

El nuevo Estatuto forma parte de un paquete más amplio de reformas laborales dirigidas a colectivos específicos, cuya tramitación incluye la consulta a todas las partes afectadas, tanto trabajadoras como empresas y asociaciones profesionales. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha remarcado que la participación en la consulta pública representa una herramienta clave para legislar de forma inclusiva e informada, brindando así respuesta tanto a retos tecnológicos como a demandas históricas de los trabajadores de las artes y la cultura.