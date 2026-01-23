(AMP) La industria española ve necesario reactivar cuanto antes la tramitación del acuerdo UE-Mercosur

La pausa en la ratificación del tratado entre la Unión Europea y Mercosur genera inquietud entre los principales sectores industriales de España, quienes consideran que la medida coloca a la industria nacional en una situación de desventaja y obstaculiza la competitividad frente a otros actores globales. Diversos representantes industriales han señalado riesgos sustanciales derivados de esta paralización, apuntando a la urgencia de resolver rápidamente los cuestionamientos jurídicos para continuar el proceso. Según publicó la Alianza por la Competitividad de la Industria Española en un comunicado, la demora representa un desafío estratégico para el país y la UE en su acceso a mercados y materias primas en Sudamérica.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, conformada por nueve de las ramas industriales más relevantes del territorio nacional, solicitó a las autoridades europeas que se reactive cuanto antes el proceso de tramitación del acuerdo comercial con Mercosur, de acuerdo con lo informado por Europa Press. Esta exigencia surgió tras la decisión reciente del Parlamento Europeo de pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un dictamen sobre la legalidad del acuerdo, circunstancia que para la Alianza introduce nueva incertidumbre sobre la viabilidad y los tiempos de ratificación del tratado.

Según reportó Europa Press, los integrantes de la Alianza consideran que el acuerdo con Mercosur constituye una oportunidad que podría reforzar la presencia de empresas españolas y europeas en Sudamérica. El portavoz del colectivo, Carlos Reinoso, aseguró que “el acuerdo UE-Mercosur constituye una oportunidad estratégica para ampliar la presencia española y europea en América del Sur”, y remarcó la necesidad de encontrar salidas rápidas a los obstáculos de orden jurídico que impiden avanzar en el pacto. Reinoso señaló la importancia de retomar el proceso de ratificación y resolver con premura los temas pendientes.

El comunicado difundido por la Alianza, y citado por Europa Press, hace énfasis en que la reciente suspensión en la tramitación del tratado comercial “amenaza” la posición estratégica de Europa. El texto añade que la industria española observa cómo esta paralización resta competitividad en un contexto internacional de alteraciones en las cadenas de suministro y crecientes presiones procedentes de otros mercados. El respaldo al acuerdo, afirman desde la Alianza, es “inequívoco”, especialmente por las perspectivas que ofrece en el ámbito de acceso a recursos, desarrollo de sectores industriales de alto valor añadido y la generación de nuevas colaboraciones en mercados públicos y privados.

A juicio de la Alianza, la relación económica con Mercosur facilitaría el acceso a materias primas consideradas estratégicas para la industria europea, un objetivo central para la transformación industrial y la autonomía estratégica de la UE, según destacó Europa Press. En el mismo sentido, Carlos Reinoso afirmó que la materialización del acuerdo abriría el camino a oportunidades para sectores industriales que buscan aumentar su valor añadido y fomentar el crecimiento industrial mediante la diversificación de mercados y la innovación colaborativa.

La Alianza también abordó la dimensión normativa y regulatoria de la eventual apertura comercial. En coincidencia con la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la organización considera imprescindible que el avance en el tratado asegure que los productos importados desde los países de Mercosur cuenten con garantías equivalentes a las establecidas por la Unión Europea en aspectos ambientales, de salud y laborales. Según señala Europa Press, para los representantes de la industria, esa condición resulta básica para asegurar una competencia en términos justos y fortalecer la transparencia en el comercio entre regiones.

En cuanto a la constitución de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, Europa Press detalló que reúne a entidades como la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE), la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel) y la Federación Empresarial de la Industria Química (Feique). También integran la agrupación la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Oficemen (sector cementero), Primigea (materias primas minerales), la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid).

El llamado de la Alianza a las autoridades de la Unión Europea subraya la preocupación de los industriales por la situación actual del acuerdo con Mercosur y muestra el respaldo explícito de los principales sectores manufactureros españoles a la reactivación de las negociaciones. Los portavoces insisten en la flexibilidad y la rapidez en la resolución de los requisitos legales para que la industria española y europea pueda aprovechar las oportunidades de crecimiento y modernización asociadas al tratado de asociación estratégica con los países del bloque sudamericano.

En el análisis del contexto de esta demanda, Europa Press subrayó que la base de la petición de la Alianza por la Competitividad radica en el impacto que el acuerdo podría tener en la transformación y fortaleza del tejido productivo español. La mejora del acceso a mercados emergentes y la diversificación del abastecimiento de materias primas se presentan como razones centrales para la reactivación inmediata del proceso, sin dejar de lado la necesidad de mantener las exigencias regulatorias como salvaguarda para asegurar la calidad y las condiciones laborales de los productos involucrados en el intercambio comercial.