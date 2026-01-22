Agencias

Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha tildado este jueves de "injusta" la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones contra seis organizaciones humanitarias con sede en la Franja de Gaza por sus vínculos con las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del grupo islamista.

El grupo ha afirmado que el paso de Washington llega "a raíz de la incitación por parte de la entidad sionista --en referencia a Israel--, que continua su guerra abierta contra el pueblo palestino y su causa nacional", antes de agregar que la medida "perpetuará el sufrimiento" de la población de Gaza.

Así, ha pedido a Estados Unidos que dé marcha atrás y que retire unas medidas "sesgadas a favor de la ocupación", así como que trabaje para lograr que Israel "cumpla lo pactado", incluida la apertura de pasos fronterizos y la retirada de restricciones a la entrada de ayuda humanitaria, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció su decisión el miércoles y sostuvo que "la insidiosa práctica de Hamás de utilizar a organizaciones civiles pone en peligro a los palestinos y socava los esfuerzos por construir una paz duradera y próspera", antes de afirmar que "no mirará hacia otro lado" mientras el grupo "explota el sistema financiero" para sus operaciones.

Las sanciones contra estas organizaciones --Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé-- llegaron días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el inicio de la segunda fase del acuerdo alcanzado en octubre para el futuro de Gaza tras la ofensiva de Israel, incluido el lanzamiento este jueves de la Junta de Paz desde Davos.

