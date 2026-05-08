El expresidente de la aerolínea China Eastern Airlines, acusado de recibir sobornos

Pekín, 8 may (EFE).- La Fiscalía china presentó cargos contra Liu Shaoyong, presidente entre 2016 y 2022 del grupo China Eastern Airlines, acusado de aceptar pagos ilegales de cuantía "especialmente elevada", informaron este viernes medios oficiales.

El caso fue investigado previamente por la Comisión Nacional de Supervisión, uno de los principales brazos anticorrupción del Estado, y, una vez concluida la pesquisa, fue transferido al Ministerio Público para su revisión y procesamiento, según la agencia estatal Xinhua.

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El Supremo órgano fiscal aprobó el arresto de Liu por sospecha de soborno y designó a la Fiscalía de la ciudad de Shenyang, en la provincia nororiental de Liaoning, para hacerse cargo del caso.

Liu ocupó puestos de máxima responsabilidad en dos de los grandes conglomerados aéreos de China: dirigió China Southern entre 2004 y 2008, pasó después a la dirección ejecutiva de China Eastern y, entre 2016 y 2022, presidió el grupo que controla esta última aerolínea.

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De acuerdo con la acusación, Liu aprovechó los cargos que ocupó en China Eastern Airlines y China Southern Airlines para beneficiar a terceros a cambio de recibir bienes de forma ilegal.

El caso se produce en un contexto de refuerzo del control disciplinario en China sobre altos cargos de empresas estatales y sectores estratégicos, incluidos el transporte, la energía, las finanzas, el tabaco, la defensa o la industria farmacéutica.

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Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente del gigante asiático, Xi Jinping, inició una campaña anticorrupción en la que decenas de altos cargos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

La campaña ha sido presentada por el Gobierno como un esfuerzo por mantener la ejemplaridad y la disciplina interna, aunque algunos expertos consideran que también podría servir para neutralizar a rivales políticos. EFE

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