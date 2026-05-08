Santiago Peña reafirma el "compromiso" de Paraguay en su "alianza estratégica" con Taiwán

Taipéi, 8 may (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, reafirmó este viernes el "compromiso" de su país con la "alianza estratégica" que mantiene con Taiwán, sustentada en "valores compartidos" como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho, en el marco de su primera visita de Estado a la isla.

"Este nuevo encuentro abre nuevas puertas para el diálogo, la colaboración y el desarrollo con visión de futuro. Paraguay valora profundamente esta relación y reitera su compromiso de seguir apoyando a Taiwán en una alianza estratégica basada en valores compartidos", afirmó el mandatario tras ser recibido con honores militares por su par taiwanés, William Lai, en Taipéi.

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"Que este encuentro sea un símbolo de esperanza, amistad duradera y cooperación fructífera, en beneficio de nuestras generaciones presentes y aquellas que vendrán después", agregó Peña.

En su discurso, Lai expresó su agradecimiento al presidente paraguayo y a su Gobierno por su "apoyo constante y prolongado" a Taiwán.

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"Esperamos que en el futuro nuestros dos países continúen apoyándose mutuamente en la arena internacional para brillar juntos y promover la prosperidad y el desarrollo tanto de nuestras naciones como del pueblo entero", aseveró el mandatario taiwanés.

"Tengo la plena convicción de que, a través de esta visita del presidente Peña, la amistad entre Taiwán y Paraguay se fortalecerá aún más, estrechando con ello nuestra cooperación", auguró.

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Según la agenda oficial, ambos mandatarios se reunirán durante media hora en la Oficina Presidencial, presenciarán la firma de varios documentos de cooperación y Peña recibirá de manos de Lai la Orden del Jade Brillante con Gran Cordón, una distinción en reconocimiento a su contribución a las relaciones entre Taipéi y Asunción, antes de participar en un banquete de Estado.

El presidente paraguayo llegó este jueves a la isla al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo y que tendrá una marcada agenda económica y política, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que se remonta a 1957.

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Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

De hecho, el Gobierno chino instó este jueves a las autoridades paraguayas a romper sus relaciones diplomáticas con Taiwán y a situarse del "lado correcto de la historia".

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Tras su estancia en Taiwán, Peña pondrá rumbo a Filipinas, donde permanecerá hasta el 12 de mayo para fortalecer los lazos diplomáticos y económicos con esta nación asiática. EFE

(foto) (vídeo)

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