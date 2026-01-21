La ex primera ministra de Ucrania denuncia a las agencias anticorrupción por prevaricación en su contra

Yulia Timoshenko anticipó que apelará la resolución judicial que autoriza el embargo de parte de su patrimonio, medida adoptada en el contexto de las pesquisas por presunta corrupción en Ucrania. Según detalló el medio Europa Press, la ex primera ministra vinculó esta actuación judicial con lo que describió como una campaña de represión política orientada a impedir su presencia en futuros comicios nacionales, que aún no han sido programados debido al vigente conflicto con Rusia.

De acuerdo con Europa Press, Timoshenko formalizó una denuncia ante la Fiscalía General contra la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (SAPO) y la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU). La acusación sostiene que estas agencias presentaron pruebas fabricadas en su contra en un proceso vinculado a supuesta compra de apoyos legislativos dentro del Parlamento ucraniano. La ex jefa de gobierno afirmó: “Es imposible encontrar justicia en el país” y manifestó que los órganos judiciales omitieron considerar los argumentos expuestos en sus denuncias, donde acusa a SAPO y NABU de influir a sabiendas sobre su caso mediante la manipulación de evidencias.

Europa Press consignó que la polémica se centra en unos registros de audio donde, según la acusación, Timoshenko habría coordinado presuntos pagos de hasta 10.000 dólares mensuales a legisladores del partido oficialista Servidor del Pueblo, fuerza política liderada por el presidente Volodimir Zelenski. La finalidad, según las investigaciones publicadas por Europa Press, habría sido garantizar que determinados diputados votaran o dejaran de votar siguiendo instrucciones concretas, incluyendo orientaciones sobre nombramientos clave como los de ministros de Defensa y Energía.

Timoshenko, quien fue primera ministra brevemente en 2005 y entre 2007 y 2010 y lidera el partido Patria, rechazó enérgicamente la veracidad de los audios, argumentando que no guardan relación con su persona. En declaraciones atribuidas por Europa Press, afirmó que los hechos formaban parte de una estrategia para aislarla del ámbito político en un contexto que, a su juicio, expone una continuidad de represalias institucionales contra figuras opositoras. “Desafortunadamente, en la Ucrania moderna, la represión contra la oposición continúa. Es sucia y fraudulenta. Pero todos entienden quiénes son los criminales y quiénes han defendido los intereses del país durante tantos años”, sostuvo en un comunicado reproducido por Europa Press.

Según la misma fuente, la defensa de la ex primera ministra sostiene que todas las imputaciones carecen de fundamento, enfatizando que la intervención de las agencias anticorrupción ucranianas estuvo motivada por consideraciones ajenas a estrictos criterios de legalidad. Timoshenko ratificó públicamente la intención de recurrir la última decisión judicial, informando: “Lo impugnaremos”.

Europa Press especificó que, en el material sonoro difundido por los organismos investigados, se recogieron fragmentos en los que presuntamente Timoshenko impartía instrucciones sobre votaciones y abstenciones en el Parlamento, así como directrices sobre procesos de designación para cargos en el ejecutivo. La ex primera ministra alegó que la inclusión de estos registros responde a un intento deliberado de influir en su futuro político, mientras el país sigue inmerso en una coyuntura de guerra con Rusia, razón por la que aún no se ha fijado fecha para nuevas elecciones nacionales.

Durante los años previos de actividad política, Timoshenko se ha destacado como figura relevante en la oposición ucraniana y como líder de Patria. Según lo reportado por Europa Press, la política ha sostenido reiteradamente que los procesos judiciales abiertos en su contra corresponden a objetivos de exclusión, apelando a una narrativa de persecución institucional impulsada desde las agencias estatales con competencia en temas anticorrupción.

La controversia judicial desatada en torno a la presentación de “pruebas falsas” y las denuncias de prevaricación se inscribe en un contexto donde las autoridades del país, según Europa Press, vienen intensificando sus acciones en la lucha contra la corrupción, afectando a distintos actores políticos, incluidos miembros clave de la oposición. Las investigaciones materializadas por SAPO y NABU involucran no solo presuntos delitos de cohecho sino acusaciones relativas a la manipulación de la actividad parlamentaria mediante incentivos económicos, comportamiento que es objeto de particular escrutinio dados los antecedentes políticos de Timoshenko.

En su pronunciamiento, la ex primera ministra reiteró el carácter político de las acusaciones, remarcando que el entramado judicial busca anular su protagonismo en el escenario nacional y condicionar el equilibrio de fuerzas para los próximos procesos electorales. Mientras tanto, la defensa prepara recursos legales destinados a revertir la situación y dejar sin efecto la orden de embargo sobre sus activos.

Europa Press concluyó que todo este episodio refleja la persistencia de tensiones entre las instituciones anticorrupción de Ucrania y referentes políticos señalados por estos organismos, en particular representantes de la oposición. Las repercusiones de este caso se proyectan sobre la estabilidad política interna, en medio de las restricciones impuestas por el actual contexto bélico y la incertidumbre sobre el calendario electoral futuro.