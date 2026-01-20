No habrá tercera temporada de la serie de Meghan Markle en Netfix: "Implica mucho trabajo"

Después de muchos rumores acerca de la continuidad de la serie de Meghan Markle en Netflix, 'Con amor, Meghan', después de que su última entrega -estrenada en verano de 2025- no entrase en el top 10 de lo más visto de la plataforma televisiva, se confirma que no habrá tercera temporada del proyecto en el que la mujer del príncipe Harry de Inglaterra ha estado volcada en los últimos tiempos.

Ha sido el medio estadounidense 'Page Six' el que, citando a fuentes del entorno de la duquesa de Sussex, ha adelantado que la actriz ha decidido no continuar con su docuserie porque implica "mucho trabajo" que en estos momentos, centrada en su vida personal y en sus hijos Archie (6) y Lilibet (4), no estaría dispuesta a asumir.

Una decisión que no implica un parón en su carrera profesional, ya que Meghan continuará al frente de la fundación filantrópica que lidera junto al príncipe Harry, 'Archewell', y de su firma de bebibas calientes y mermeladas, 'As Ever', con la que está teniendo un gran éxito. Además, no se descarta que tras los buenos resultados de su especial navideño en Netflix haga nuevas colaboraciones puntuales con la plataforma.

Fue el 4 de marzo de 2025 cuando se estrenó la primera temporada de 'Con amor, Meghan'. Un lanzamiento que desató una gran expectación después de la miniserie en la que los duques de Sussex relataron en 2022 su experiencia dentro de la Familia Real británica, sincerándose los motivos que les llevaron a abandonar su vida en el Reino Unido para instalarse con sus hijos en Estados Unidos para disfrutar de una mayor tranquilidad y privacidad lejos de la presión mediática que sufrían en Londres.

Una serie en la que Meghan ha mostrado detalles de su día a día, presumiendo orgullosa de su faceta más hogareña y de su amor por la cocina, dando consejos en clave 'lifestyle' sin hacer mención a su complicada relación con el Rey Carlos III o con sus cuñados los Príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton.