Asaja, COAG y UPA convocan protestas el 29 de enero en la Región de Murcia contra Mercosur y la futura PAC

Asaja, COAG y UPA llevarán a cabo el próximo 29 de enero una jornada de protesta en la Región de Murcia, en el marco de las movilizaciones acordadas por las tres organizaciones a nivel estatal y que se desarrollarán en el conjunto de las comunidades autónomas.

Esta convocatoria se realiza "por la complicada situación que atraviesa el sector, con variadas amenazas e incertidumbres a las que las Administraciones deben dar respuestas adecuadas que supongan mejoras que redunden efectivamente en mejorar la vida y el trabajo de agricultores y ganaderos", han asegurado desde las organizaciones agrarias en una nota de prensa.

"Sobran los motivos" para la movilización, en opinión de los representantes de los agricultores y ganaderos, tanto en el ámbito europeo e internacional, debido a la reforma de la PAC y Mercosur, como en el ámbito estatal, por el agua, la burocracia, los costes de producción y los seguros agrarios y en el autonómico, con motivo de la Ley del Mar Menor y la de la Cadena Alimentaria.

En esta movilización reinvindicarán un presupuesto suficiente para la PAC 2028-2034, actualizado con el IPC y con una arquitectura basada en sus actuales 2 pilares y acuerdos comerciales con terceros paises justos, basados en la reciprocidad, la aplicación de cláusulas espejo, auditorías en origen, inspecciones en frontera y una estrategia efectiva de incorporación de jóvenes.

En el tema del agua, realizarán una defensa del trasvase Tajo Segura, la revisión de caudales ecológicos aplicables al alto Tajo, reglas de explotación del acueducto tajo segura basadas en criterios estrictamente técnicos y un precio del agua asumible para la produccion de alimentos. Además, pedirán una moratoria en la aplicacion de la directiva marco del agua en el cierre de acuiferos hasta no disponer de caudales alternativos.

Por otra parte, reclamarán que la planificacion hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) garantice los recursos para el regadio y posibilitar los regadios sociales.

Asimismo, pedirán la modificación de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor, garantizando la protección medioambiental y preservando el ejercicio de la actividad agraria.

Además, exigirán la definición de estrategias regionales de ordenación para la protección del sector ganadero; la creación y dotación de recursos del órgano autonómico de control de la cadena alimentaria; la realización de estudios de costes de producción y de formación de precios agroalimentarios; la simplificación y adaptacion normativa, sanidad vegetal y uso de drones en agricultura; seguros agrarios adaptados a la realidad del campo y la implantación de un carnet profesional para trabajadores agrícolas, que evite la reiteración innecesaria de análisis clínicos.

Asaja, COAG Y UPA se han mostrado convencidas que está protesta conjunta "arrojará resultados positivos, como lo demuestran también los acuerdos y medidas obtenidas de los Gobiernos de España y de la Región de Murcia tras las últimas movilizaciones realizadas", por lo que hacen un llamamiento a la participación y anima a la adhesión y colaboración a todas las organizaciones y entidades "que aspiren a un medio rural vivo y dinámico, basado en explotaciones agrarias familiares y profesionales que ofrezcan alimentos sanos, seguros y saludables y que contribuyan al mantenimiento del medio ambiente".