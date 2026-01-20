Antonio Velázquez anuncia que ha sido papá por primera vez

El actor Antonio Velázquez reveló la fecha y la hora exacta del nacimiento de su primera hija a través de una historia en su cuenta de Instagram, donde informó que la niña llegó al mundo el 20 de enero de 2026 a las 09:49. Según informó el medio, la noticia se dio a conocer mediante una publicación en redes sociales que sorprendió al entorno y seguidores del intérprete, conocido por mantener una postura reservada respecto a su vida privada.

De acuerdo con lo publicado, Antonio Velázquez, quien usualmente evita exponer detalles sobre su vida personal, optó esta vez por compartir públicamente la llegada de su hija, llamada Vega. Acompañó el anuncio con una fotografía en la que se observa la mano del actor entrelazada con la de la bebé y un corazón rojo, símbolo del entusiasmo familiar por la llegada de la niña. A través de estas publicaciones, el actor comunicó abiertamente uno de los acontecimientos más significativos en su trayectoria vital.

El medio detalló que la noticia provocó reacciones inmediatas de figuras conocidas dentro del ámbito del entretenimiento. Paula Prendes escribió: “¡Olé, olé, olé! ¡Bienvenida, Vera! ¡Enhorabuena, familia! El papel más elaborado de todos los que has hecho mi querido Antonio”. Paula Echevarría, por su parte, sumó: “¡Pero Antoñín! ¡Qué buena noticia! ¡Felicidades!”. También se sumó Dafne Fernández con el mensaje: “¡Felicidades familia! Lo mejor de la vida”. Estas felicitaciones reflejan el aprecio y la cercanía de sus colegas frente a este nuevo rol asumido por Velázquez.

Además de las felicitaciones mencionadas, otras personalidades como Nerea Garmendia, Esmeralda Moya, Fernando Tejero, Dulceida, Sara Sálamo y Blanca Romero expresaron su alegría en la publicación, tal como consignó el medio original. La ola de mensajes ratifica la popularidad y las buenas relaciones del actor en el sector.

Según publicó la fuente, Antonio Velázquez continúa resguardando su esfera personal de la exposición mediática. El historial público del actor indica que la última pareja oficial que se le conoció fue Marta González. Previamente, Velázquez mantuvo un vínculo sentimental con Leire Martínez, ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, relación que terminó en 2013.

El medio recordó que, pese a la inmediatez de la noticia compartida por el propio intérprete, la discreción sigue caracterizando el modo en que Velázquez gestiona asuntos personales. La elección de anunciar la paternidad de forma sencilla y emotiva, sin proporcionar detalles adicionales sobre su vida familiar actual, reafirma esa preferencia por la privacidad.

La atención en redes sociales que ha generado el nacimiento de Vega refuerza el interés público cuando celebridades como Velázquez deciden compartir aspectos de su vida fuera del trabajo actoral. El acontecimiento ha motivado el acercamiento tanto de colegas como de seguidores, quienes se apoyaron en la publicación para enviar mensajes de apoyo y buenos deseos.

De esta manera, Antonio Velázquez suma un episodio relevante a su historia personal y profesional, ahora desde la perspectiva de la paternidad, permitiendo que sus seguidores celebren junto a él pese al habitual hermetismo con el que conduce su vida privada, tal como reiteró la fuente original.