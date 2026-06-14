Agencias

Irán suspende los vuelos en el oeste del país

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Las autoridades iraníes han suspendidos todos los vuelos previstos en el espacio aéreo del oeste del país, el más cercano a Israel, según han informado medios oficiales.

Los vuelos están cancelados "hasta nueva orden" en una decisión adoptada "a la luz de las actuales circunstancias", según recoge la televisión pública iraní, IRIB.

Un portavoz de la Organización de la Aviación Civil, Mayid Ajavan, ha explicado que "no se ha emitido ningún Aviso de Operación Aeronáutica (NOTAM) nuevo" y que las restricciones existentes son las que había previamente, según Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

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La suspensión de los vuelos es la primera medida en previsión de posibles ataques tanto iraníes hacia Israel como israelíes o estadounidenses hacia Irán, una posibilidad real tras el bombardeo de este domingo de la aviación israelí contra Beirut, la capital libanesa.

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