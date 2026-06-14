Alemania supera a Brasil y ya es la selección con más goles en los Mundiales (239)

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.