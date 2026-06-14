Agencias

Alemania supera a Brasil y ya es la selección con más goles en los Mundiales (239)

Guardar
Google icon

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Con sus siete goles endosados este domingo a Curazao, la selección de Alemania se convirtió en el equipo que más dianas ha marcado en la historia de los Mundiales, 239, uno más que Brasil.

Alemania se estrenó en la Copa del Mundo con un 7-1 contra la debutante Curazao, con goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav.

El seleccionado alemán, cuatro veces campeón del mundo, superó con sus siete dianas a Brasil, que debutó en el Mundial el sábado con un empate 1-1 contra Marruecos.

Alemania, encuadrada en el grupo E, jugará sus próximos partidos contra Costa de Marfil y Ecuador.

Últimas Noticias

Aguirre mantiene el suspense sobre el remplazo del expulsado César Montes

Infobae

Irán viaja desde México a EEUU para a su debut mundialista ante Nueva Zelanda

Infobae

Ministro venezolano visita una zona minera para abordar seguridad tras operativo militar

Infobae

Louzán visita este lunes el monumento en recuerdo de Martin Luther King

Louzán visita este lunes el monumento en recuerdo de Martin Luther King

Irán suspende todos los vuelos en la zona oeste del país en medio de la tensión con Israel

Infobae