Planas defiende la agricultura de conservación como clave para la seguridad alimentaria y la gestión del agua

Según explicó durante la Conferencia de Ministros del Foro Global para la Alimentación y la Agricultura (GFFA), el manejo adecuado de los recursos hídricos surgió como tema central entre los representantes de 69 países, quienes subrayaron la necesidad de incorporar el factor agrario en la planificación hídrica internacional. En ese contexto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, manifestó que mantener la salud y fertilidad de los suelos representa una acción imprescindible para asegurar la capacidad futura de producción de alimentos. Tal como reportó la agencia EFE, el ministro participó este sábado en el evento celebrado en Berlín.

Durante su intervención, Planas defendió la agricultura de conservación como herramienta para preservar suelos fértiles, aumentar la eficiencia en el uso del agua y contribuir a la sostenibilidad del sector agroalimentario. Afirmó que “un suelo sano produce cultivos que son básicos para una alimentación segura, saludable y nutritiva”, y resaltó que la absorción de carbono no solo ayuda a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también incrementa la capacidad del suelo para retener agua y resistir la erosión. Según consignó EFE, el ministro identificó el uso eficiente del agua y una correcta gobernanza en materia de recursos hídricos como factores esenciales para la estabilidad de la producción alimentaria.

La edición número dieciocho del GFFA, organizada por el Ministerio de Alimentación y Agricultura de Alemania, funcionó como un espacio internacional de debate sobre las perspectivas del sector agroalimentario. Planas destacó ante sus homólogos internacionales que la agricultura de conservación favorece tanto la biodiversidad de los terrenos como un uso menos intensivo de agua, condiciones que consideró necesarias frente a la crisis hídrica y el reto global del cambio climático. Tal como relató EFE, el ministro insistió en que “el uso eficiente del agua y la buena gobernanza en materia de recursos hídricos son básicos para la producción de alimentos”.

La reunión reunió a ministros y secretarios de Estado de diferentes regiones del mundo, quienes coincidieron en que una adecuada administración del agua resulta determinante frente a la creciente presión sobre la producción agrícola. De acuerdo con EFE, gran parte de los intercambios giró en torno a la adopción de sistemas de cultivo que permitan mantener la fertilidad y vitalidad de los suelos a largo plazo, protegiendo también los ecosistemas.

A la luz de la situación actual, en la que los recursos naturales experimentan cada vez más estrés, Planas señaló que la implementación de técnicas sostenibles como la agricultura de conservación apoya la resiliencia del sector agrario. Según lo publicado por EFE, estas técnicas contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático mediante la mejora de la estructura de los suelos y la captura de carbono.

Otras delegaciones asistentes, según reportó EFE, coincidieron en la urgencia de conciliar la producción alimentaria con la protección medioambiental y la adaptación a las nuevas condiciones climáticas. El debate durante la conferencia se enfocó en los retos y oportunidades de la agricultura moderna frente a problemáticas como la escasez de agua, la degradación de tierras y la creciente demanda de alimentos en todo el mundo.

El GFFA se consolidó, tal como detalló EFE, como el escenario principal de discusión internacional sobre el futuro del sector alimentario, estableciendo recomendaciones orientadas hacia una mayor sostenibilidad y una mejor gestión de los recursos agrícolas y hídricos. Luis Planas reiteró ante el foro que la conservación de suelos fértiles es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria mundial y preservar la productividad de las explotaciones agrícolas.