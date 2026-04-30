Agencias

BBVA gana casi 3.000 millones de euros en el primer trimestre del año, un 10,8% más

Guardar
Imagen WRVEIYEAUZEYHP77MKDB5XLZ5E

BBVA cerró el primer trimestre de 2026 con un beneficio neto atribuido de 2.989 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha comunicado este jueves la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"Los resultados de este trimestre demuestran que avanzamos en la ejecución de nuestro Plan Estratégico y que estamos en el camino correcto para lograr los objetivos que nos hemos marcado para 2028. Todo esto en un contexto geopolítico complejo, lo que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio y nuestra diversificación", ha explicado el consejero delegado del banco vasco, Onur Genc.

PUBLICIDAD

Los ingresos totales (margen bruto) entre enero y marzo fueron de 10.652 millones de euros, un 14,2% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) se alzaron un 17,8%, hasta los 7.537 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 9,5%, hasta los 2.256 millones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Petro denuncia el "secuestro" de tres colombianos que viajaban en la flotilla rumbo a gaza

Petro denuncia el "secuestro" de tres colombianos que viajaban en la flotilla rumbo a gaza

La Reina Sofía deslumbra en una cita con el arte español en Londres con impresionantes joyas de diamantes

La Reina Sofía deslumbra en una cita con el arte español en Londres con impresionantes joyas de diamantes

El Senado de Brasil acaba con la candidatura al Tribunal Supremo de Jorge Messias, elegido de Lula

El Senado de Brasil acaba con la candidatura al Tribunal Supremo de Jorge Messias, elegido de Lula

La Flotilla Global Sumud reporta la interceptación de 22 de sus barcos hacia Gaza

Infobae

Irán critica la imposición de "castigos inhumanos" por parte de Bahréin tras su condena por espionaje

Irán critica la imposición de "castigos inhumanos" por parte de Bahréin tras su condena por espionaje