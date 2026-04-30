La Flotilla Global Sumud reporta la interceptación de 22 de sus barcos hacia Gaza

Redacción internacional, 30 abr (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que navega rumbo a la Franja de Gaza con 58 embarcaciones, reportó este jueves la interceptación de 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según su rastreador, después de haber denunciado horas antes que estaban siendo rodeados por embarcaciones israelíes.

La operación se desarrolló de forma escalonada durante toda la madrugada y tuvo lugar a más de 1.000 kilómetros de territorio israelí y en aguas internacionales. Algunas interceptaciones tuvieron lugar cerca de territorio griego y muchos barcos recalcularon su ruta en consecuencia.

PUBLICIDAD

Ni el Gobierno israelí ni sus Fuerzas de Defensa (FDI) han reivindicado oficialmente la intervención; sin embargo, el enviado de Israel ante la ONU, Danny Danon, afirmó en X que "otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar" a su área.

Asimismo, el diario israelí Haaretz afirma en su portada que oficiales de Defensa israelíes han confirmado la "continua interceptación" de barcos de la flotilla.

PUBLICIDAD

Por su parte, la misión humanitaria aseguró en un comunicado esta madrugada que "embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia".

Las interceptaciones sucedieron en las aguas que separan la península griega del Peloponeso y la isla de Creta, según el rastreador de la propia Flotilla, que denunció "incidentes" con "drones y barcos militares sospechosos".

PUBLICIDAD

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD