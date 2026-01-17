Listado de ganadores de la 38 edición de los Premios de Cine Europeo

Berlín, 17 ene (EFE).- 'Sentimental Value', del noruego Joachim Trier, fue este sábado la triunfadora de los 38 Premios de Cine Europeo, con seis galardones, entre ellos los de mejor película, mientras que la española 'Sirat', de OLiver Laxe, se llevó cinco.

Este es el listado completo de los premios, conocidos en una gala celebrada en Berlín:

-- Mejor Película: 'Sentimental Value'.

-- Mejor Dirección: .Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Actriz: Renate Reinsve, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Actor: Stellan Skarsgård, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor Guion: Eskil Vogt y Joachim Trier, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor dirección de Casting: Nadia Acimi, Luís Bértolo, y María Rodrigo, por 'Sirat'.

-- Mejor dirección de Fotografía: Mauro Herce, por 'Sirat'.

-- Mejor Banda Sonora: Hania Rani, por 'Sentimental Value'.

-- Mejor montaje: Cristobal Fernández, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Producción: Laia Ateca, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, por 'Sirat'.

-- Mejor diseño de Vestuario: Sabrina Kramer, por 'Sound of Falling' ('El sonido de la caída').

-- Mejor Maquillaje y Peluquería: Torste Witte, por 'Bugonia'.

-- Mejor cinta de Animación: 'Arco', de Ugo Bienvenu.

-- Mejor Documental: 'Fiume o Morte!', de Igor Bezinovic.

-- Premio al Descubrimiento Europeo: 'On Falling', de Laura Carreira.

-- Mejor Cortometraje: 'City of Poets', de Sara Rajaei.

-- Premio de la Audiencia Joven Europea: 'La vita da grandi', de Greta Scarano.

-- Premio a la Trayectoria: Liv Ulmann.

-- Premio a la contribución europea en el cine mundial: Alice Rohrwacher.

-- Premio a la coproducción internacional: Maren Ade, Jonas Dombach y Janine Jackowski. EFE

