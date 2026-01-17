El colombiano Christian González, de los Pats, supera protocolo de conmoción cerebral

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- El colombiano Christian González, esquinero estelar de los New England Patriots, superó este viernes el protocolo de conmoción cerebral y jugará el domingo ante los Houston Texans en el partido de la ronda divisional de la Conferencia Americana de la NFL.

González, defensivo de 23 años, estaba en duda para volver a la actividad debido a que el domingo pasado salió lesionado en el último periodo del duelo de la ronda de comodines en el que los Patriots eliminaron por 16-3 a Los Ángeles Chargers.

El esquinero recibió un golpe en la cabeza en una acción en la que, después de evitar que Quentin Johnston atrapara un balón, se estrelló contra el césped y el receptor rival cayó sobre su casco.

Christian es una pieza fundamental en la defensiva secundaria de New England, equipo al que arribó seleccionado en la primer ronda del Draft 2023 luego de brillar con los Oregon Ducks del fútbol americano colegial.

En su primer año con los Pats solamente jugó 4 partidos por una fractura en el hombro; para 2024, González lució con 59 tackleadas, 11 pases defendidos, 2 intercepciones y 1 balón suelto recuperado.

En esta campaña regular recibió su primera selección al Pro Bowl gracias a su desempeño. Registró 69 tackleadas y 10 pases defendidos.

Mientras los Patriots recuperaron a su estrella en la defensiva secundaria, más temprano los Houston Texans confirmaron que Nico Collins, su receptor principal, se perderá el duelo divisional debido a que no superó el protocolo de conmoción cerebral.

Collins se lesionó el lunes pasado durante el duelo de comodines en el que vencieron a los Pittsburgh Steelers, al intentar atrapar un balón, pero ante la presión del defensivo, Nico cayó de frente sin meter las manos para evitar el golpe contra el campo que recibió la parte frontal de su cabeza.

Abandonó el terreno de juego en el carrito de emergencias luego de la dramática lesión.

Sin Collins, la ofensiva de los Texans pierde al principal objetivo del quarterback CJ Stroud.

En la campaña regular, el receptor de 26 años atrapó 71 pases para 1.117 yardas y 6 anotaciones, números que le valieron para recibir su segunda selección al Pro Bowl. EFE