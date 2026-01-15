La UE designa a González Pons (PP) como observador jefe en las elecciones en Colombia

La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha designado al vicepresidente del Parlamento Europeo y portavoz del PP en la Eurocámara, Esteban González Pons, como observador jefe de la misión que enviará el bloque a las elecciones legislativas y presidenciales que tendrán lugar en Colombia en 2026.

Pons encabezará una Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea que hará una evaluación "integral, independiente e imparcial" de los dos procesos electorales que enfrenta el país latinoamericano este año, el primero el 8 de marzo con las legislativas, y el segundo el 31 de mayo con las presidenciales.

"Me siento profundamente honrado de haber sido invitado a liderar la MOE UE en Colombia y espero contribuir a la defensa de las garantías electorales en un país con una larga tradición de celebración de elecciones transparentes y creíbles", ha expresado el eurodiputado español en unas declaraciones recogidas en un comunicado.

Para Pons, "estas elecciones" en Colombia tendrán lugar "en un momento histórico importante" y representan "una oportunidad para que todos los actores involucrados trabajen para consolidar las credenciales democráticas del país".

Esta misión, que se envía en respuesta a una invitación de las autoridades colombianas, estará compuesta por diferentes grupos de observadores. El equipo central estará compuesto por diez expertos electorales, cuya llegada a Colombia está prevista para el 26 de enero.

Otros 38 observadores a largo plazo se unirán a la misión en la segunda semana de febrero y se desplegarán por todo el país. Finalmente, al menos 46 observadores a corto plazo adicionales reforzarán la misión cada día de votación. La misión permanecerá en el país hasta la finalización del proceso electoral.

De acuerdo con la metodología de la UE para la observación de comicios, la misión emitirá un comunicado preliminar y ofrecerá una rueda de prensa poco después de cada votación. Tras la finalización del proceso electoral, se presentará y compartirá con las partes interesadas un informe final que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales.