Delcy Rodríguez adelanta nuevas excarcelaciones "para consolidar un nuevo momento político" en Venezuela

Delcy Rodríguez destacó que los delitos vinculados al orden constitucional, así como aquellos relacionados con odio, violencia e intolerancia, están sometidos a valoración para posibles excarcelaciones, mientras que quedan excluidos crímenes graves como homicidio o narcotráfico. En ese contexto, la mandataria interina de Venezuela remarcó que el proceso de liberaciones sigue abierto y que busca fortalecer un escenario de convivencia y respeto entre venezolanos. El anuncio surgió tras una reunión en el Palacio de Miraflores junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, ocasión en la que se pronunciaron ante la prensa sobre los siguientes pasos en materia de excarcelaciones.

Según informó Europa Press, Delcy Rodríguez aseguró que la iniciativa para liberar a más personas responde al objetivo de consolidar "un nuevo momento político" en el país. Explicó que se están evaluando casos de detenidos para avanzar en un proceso de excarcelación que comenzó con el presidente Nicolás Maduro en 2025. La líder interina señaló que este contexto político busca propiciar el reconocimiento y la convivencia entre diferentes sectores, sustentándose en el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos humanos.

El medio Europa Press detalló que Rodríguez también enfatizó que el proceso tiene la intención de propiciar el entendimiento desde la divergencia y la diversidad ideológica, señalando la necesidad de mantener el respeto hacia todas las personas. En sus declaraciones, la presidenta encargada subrayó el mensaje de apertura al diálogo, insistiendo en la importancia del respeto mutuo, incluso entre quienes sostienen posturas políticas diferentes.

La cifra de personas beneficiadas con las excarcelaciones generó versiones opuestas. De acuerdo con Rodríguez, más de 400 personas habrían sido liberadas en este contexto político. No obstante, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó únicamente 72 liberaciones hasta el momento. Europa Press consignó que entre los excarcelados confirmados se encuentran nueve ciudadanos españoles.

Estas liberaciones sucedieron después del ataque realizado por Estados Unidos contra Caracas el 3 de enero, evento que provocó un saldo de un centenar de muertos y concluyó con la detención del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, según reportó Europa Press. Dichos hechos han marcado el contexto en el que se están llevando a cabo las excarcelaciones, en medio de un ambiente de tensión política e internacional.

La continuidad del proceso de excarcelaciones, según explicó Rodríguez, dependerá de la evaluación de cada caso. Las autoridades consideran diferentes factores para decidir sobre la liberación de los detenidos, priorizando delitos que puedan enmarcarse en disputas políticas o sociales, y excluyendo delitos graves como homicidio o narcotráfico, afirmó la dirigente venezolana en declaraciones reproducidas por Europa Press.

La mandataria interina subrayó el propósito de estas medidas como caminos para alcanzar el reconocimiento recíproco entre las distintas posiciones políticas que coexisten en Venezuela. “Seguimos evaluando casos y avanzando en el proceso de excarcelaciones iniciado por el presidente, Nicolás Maduro, en 2025 para consolidar un nuevo momento político que permita la convivencia, reconocimiento y respeto entre venezolanos, con cumplimiento de la ley”, indicó Rodríguez, citada por Europa Press en un mensaje compartido en redes sociales.

La discrepancia entre las cifras oficiales y las confirmadas por las organizaciones de derechos humanos sigue generando debate. Según publicó Europa Press, la ONG Foro Penal sostiene que las excarcelaciones efectivas son considerablemente inferiores a las que anuncia el gobierno. El rol de la opinión pública nacional e internacional se visibiliza ante la diferencia de datos presentada por ambas partes.

El escenario político venezolano atraviesa una etapa de profundas diferencias y polarización, contexto en el que las declaraciones de Rodríguez buscan promover el respeto, el diálogo y la coexistencia entre las distintas fuerzas. Europa Press informó que el Ejecutivo reafirmó su disposición a continuar revisando expedientes de personas privadas de libertad, siempre bajo el marco de la ley y excluyendo delitos de gravedad.

Por último, Europa Press recogió que las autoridades venezolanas recalcaron que la voluntad de dialogar y propiciar el respeto a los derechos humanos constituye la base para continuar el proceso de excarcelaciones y avanzar hacia la consolidación de un nuevo momento político en Venezuela.