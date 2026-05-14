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Ayuso asegura que Sheinbaum tenía "orden" del Gobierno de España para "reventar" su viaje en México

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía "orden" del Gobierno de España para "reventar" su viaje a México, mientras el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, echaba "fuego" y utilizaba su "odio personal".

"Toda mi agenda la han desguazado y han mentido sobre ella. Dicen que estaba de vacaciones... No he dejado de trabajar", ha señalado la dirigente regional en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

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Así, ha subrayado que la presidenta mexicana se reunió con los organizadores de los Premios Platino y obligó a decir que o le "prohibían le entrada" o no se celebraban los mismos. "Esto lo organizó el propio Gobierno, porque echaba fuego desde aquí", ha aseverado Díaz Ayuso.

Además, ha vuelto a lamentar que el Gobierno en lugar "de llamar" y avisar al Ejecutivo mexicano por su actitud con un representante del Estado, animo a sus ministros a realizar ruedas de prensa "sin saber dónde estaba" ella. "Comprometiéndonos a todos, sacando de dentro ese odio personal que me tiene", ha reprochado.

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En la misma línea, ha recordado que en México "no hay un solo empresario" con prestigio que no vaya escoltado, en un país en el que "el deterioro ha empezado a gran velocidad".

"Estuve en la primera campaña del PAN ahí y el hundimiento y el deterioro ha sido tan abismal, tan preocupante, como si aquí hubiera gobernado Podemos a la cabeza. La diferencia está en que aquí Pablo Iglesias (ex líder de Podemos) no fue presidente, pero sí que nuestro presidente se ha convertido en un Pablo Iglesias", ha asegurado, a la vez que ha subrayado que el camino por el que se va es "exactamente el mismo".

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