El 82% de las organizaciones en España cuenta ahora con un director de IA, frente al 22% de hace un año

El 88 por ciento de los CEO españoles considera que la inteligencia artificial (IA) soberana es un elemento clave para su estrategia empresarial, lo que les ha llevado a incorporar un director de IA para generar un mayor impacto en toda la organización.

A medida que la IA se va generalizando en las empresas, los CEO se ven sometidos a una presión cada vez mayor para para replantearse cómo funcionan los equipos directivos, cómo se toman las decisiones y cómo están estructuradas las organizaciones.

PUBLICIDAD

Este contexto, analizado por el Institute for Business Value de IBM, ha impulsado el puesto de director de inteligencia artificial (Chief Artificial Intelligence Officer, CAIO), que ya está presente en el 82 por ciento de las organizaciones españolas, frente al 22 por ciento de solo en 2025. Este dato es superior al 76 por ciento a nivel global.

Entre las organizaciones que cuentan con un CAIO, los CEO a nivel mundial y en España esperan que la influencia de este cargo aumente de aquí a 2030, al igual que la influencia de todos los miembros del equipo directivo.

PUBLICIDAD

Asimismo, las organizaciones de todo el mundo que han adoptado un enfoque centrado en la IA a la hora de configurar su equipo directivo han puesto en marcha en un 10 por ciento más de iniciativas de esta tecnología en toda la empresa que sus homólogas.

Estos datos se recogen en el estudio anual de IBM sobre los CEO, en el que han participado 2.000 directores ejecutivos de todo el mundo, también de España, país donde el 60 por ciento de los CEO afirma sentirse cómodo tomando decisiones estratégicas importantes basadas en información generada por la IA, frente al 64 por ciento de los CEO de todo el mundo.

PUBLICIDAD

Asimismo, el 88 por ciento de los CEO españoles coincide en que la soberanía de la IA es esencial para la estrategia empresarial, respecto al 83 por ciento global, lo que señala la importancia de contar con los controles adecuados a medida que la IA adquiere un papel cada vez más relevante a nivel empresarial.

Los CEO encuestados en España afirman que tan solo el 25 por ciento de la plantilla utiliza la IA regularmente como parte de su trabajo --una cifra casi idéntica a la media internacional del 25 por ciento-- a pesar de que el 83 por ciento cree que sus empleados tienen las habilidades para colaborar con la IA (86% a nivel mundial).

PUBLICIDAD

Para 2030, los CEO encuestados en España prevén que el 47 por ciento de las decisiones operativas (48% a nivel mundial) en las que se puedan codificar la coherencia y los límites de seguridad serán tomadas por la IA sin intervención humana, frente al 23 por ciento actual.

Además, el 80 por ciento de los directivos españoles confirma que está descentralizando la toma de decisiones y distribuyendo la responsabilidad a medida que la IA adquiere un papel más importante en toda la empresa; una tendencia que se refleja de forma casi idéntica a nivel mundial con un 79 por ciento.

PUBLICIDAD

APUESTA POR LAS PERSONAS PARA IMPULSAR LA IA

En el estudio se recoge también que para el 85 por ciento de los CEO en España el éxito de la IA depende más de la adopción por parte de las personas que de la tecnología, una visión que comparten el 83 por ciento de los CEO a nivel mundial

PUBLICIDAD

Entre 2026 y 2028, los encuestados a nivel nacional prevén que el 28 por ciento de los empleados necesite recualificación para desempeñar otra función diferente y que el 51 por ciento necesite mejorar sus competencias para desempeñar su función actual de forma más eficaz (cifras muy similares al 29 por ciento y 53 por ciento registrados, respectivamente, a nivel mundial)

A nivel mundial, las organizaciones que han rediseñado cinco áreas clave de negocio --tecnología, finanzas, recursos humanos, operaciones y colaboración interfuncional-- tienen cuatro veces más probabilidades de haber cumplido con sus objetivos empresariales.

PUBLICIDAD

El 87 por ciento de los CEO españoles afirma que las funciones de liderazgo en materia de talento y tecnología están convergiendo, lo que sugiere una integración más estrecha entre el talento, la tecnología y la estrategia empresarial, superior a la media global del 77 por ciento.

EL AUMENTO DE LA INFLUENCIA DEL DIRECTOR DE RRHH

PUBLICIDAD

"Los datos de este informe confirman que la inteligencia artificial es ya una realidad operativa en las empresas, y que los CEO españoles han decidido liderar este cambio asumiendo la necesidad de salir de su zona de confort", ha indicado la Managing Partner de IBM Consulting, Ana Gobernado.

Para esta directiva, "que el 88% sitúe la IA soberana como clave estratégica demuestra que han entendido algo fundamental: tener el control de los datos y de los modelos no está reñido con la innovación. Al contrario, es lo que les da seguridad para tomar riesgos y actuar con agilidad. Al mismo tiempo, la consolidación de la figura del director de IA en el 82% de nuestras organizaciones refleja precisamente este salto de madurez".

Por otra parte, Gobernado incide en que "ya no estamos hablando de pruebas de concepto ni de IA de consumo, sino de IA empresarial orientada a rediseñar procesos de principio a fin para materializar resultados tangibles en el negocio", lo que "evidencia que el verdadero reto no es tecnológico, sino cultural".

Por ello, ha destacado que la influencia de los directores de recursos humanos (CHRO) "va a ser más decisiva que nunca". Según los datos del estudio, para el 66 por ciento de los CEO encuestados en España, su influencia aumentará en los próximos años, una cifra que supera la media mundial, situada en el 59 por ciento.