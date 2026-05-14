Takaichi confirma que un buque japonés logró cruzar el estrecho de Ormuz y salir del golfo Pérsico

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha confirmado este jueves que un buque japonés ha logrado cruzar el estrecho de Ormuz y salir de aguas del golfo Pérsico, en lo que ha descrito como "un acontecimiento positivo", en medio de las restricciones al tránsito en la vía a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Un buque vinculado a Japón que estaba atrapado en el golfo Pérsico ha pasado este 14 de mayo de forma segura a través del estrecho de Ormuz (...) y ahora navega hacia Japón", ha dicho Takaichi en un mensaje en redes sociales, donde ha señalado que a bordo del mismo van cuatro tripulantes de nacionalidad japonesa.

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Así, ha resaltado que "tras el tránsito de un buque vinculado a Japón el 29 de abril, este último paso es considerado un acontecimiento positivo, especialmente desde la perspectiva de la protección a los ciudadanos japoneses", al tiempo que ha apuntado que ahora quedan 39 buques relacionados con Tokio, incluido uno con tres tripulantes japoneses a bordo, atrapados en la zona.

Takaichi ha puntualizado además que las autoridades realizaron "un llamamiento directo" al presidente de Irán, Masud Pezeshkian, para lograr el paso del buque, unos esfuerzos coordinados también a través de la Embajada japonesa en Teherán, sin más detalles y sin que las autoridades iraníes se hayan pronunciado al respecto.

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"Me gustaría expresar de nuevo mi sincera gratitud a todos los marineros y compañías marítimas que están cumpliendo con sus labores ante unas tensiones extremadamente elevadas", ha sostenido Takaichi, quien ha prometido que Tokio "seguirá recurriendo a todos los esfuerzos diplomáticos y coordinación para lograr cuanto antes el paso de todos los buques, incluidos los relacionados con Japón, a través del estrecho de Ormuz".

La primera ministra japonesa no ha detallado qué buque es el que ha logrado salir a través del estrecho de Ormuz, si bien páginas dedicadas al seguimiento por GPS de las embarcaciones muestran al superpetrolero 'Eneos Endeavor' a poca distancia de la boca del estrecho de Ormuz, tras permanecer atrapado en el golfo Pérsico desde finales de marzo.

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Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.

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