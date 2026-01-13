VÍDEO: Tebas: "Qué casualidad que cuando el Barça deja la Superliga vuelve el ataque furibundo judicial del Real Madrid"

Durante una reciente intervención en los Desayunos Deportivos organizados por Europa Press, Javier Tebas abordó la relación entre la salida del FC Barcelona de la Superliga y un incremento en las acciones judiciales del Real Madrid contra el club catalán. Según informó Europa Press, el presidente de LaLiga señaló la coincidencia temporal entre el abandono del Barça del proyecto liderado por Florentino Pérez y "el ataque furibundo judicial" del Real Madrid, lo que interpretó como una posible estrategia para hacer ruido y dañar la imagen de los azulgranas.

Tebas afirmó que el conocido 'caso Negreira' se encuentra en la vía judicial, asunto que, según manifestó, fue impulsado tanto por LaLiga como por la Fiscalía y no constituye una demanda directa procedente del Real Madrid. El medio Europa Press detalló que Tebas insistió en que no existen pruebas que demuestren la compra de árbitros, aunque sí reconoció la gravedad de los pagos realizados al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. "Tiene que seguir en el juzgado", señaló el mandatario de LaLiga, reclamando que el proceso legal debe realizarse sin que se distorsionen las estadísticas ni se propague información no verificada.

El presidente del organismo que agrupa a los clubes profesionales del fútbol español subrayó que la búsqueda de una estrategia encaminada a generar ruido y perjudicar tanto a LaLiga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como a los árbitros, carece de sentido. Tebas criticó que se difundan bulos y expresó su incomodidad por tener que escuchar en la Asamblea del Real Madrid que un penalti no pitado en un partido reciente se relacionó con el asunto Negreira. "No pretendamos extenderlo como un chicle y mandar bulos para hacer daño a LaLiga, la RFEF y los árbitros", manifestó según recogió Europa Press.

En relación a la gravedad de los problemas que enfrenta el fútbol español, Tebas contextualizó que el escándalo de compra de partidos entre 2008 y 2013 fue aún más serio que el caso Negreira, señalando que aquella situación se resolvió en colaboración entre los propios clubes. Sobre la actuación del presidente del Real Madrid entonces, Tebas indicó: "La postura de Florentino Pérez fue mirar hacia otro lado". Europa Press consignó que el presidente de LaLiga, además, defendió que las reformas arbitrales ya están en marcha y aunque admitió lentitud en su implantación, aseguró que se está produciendo una transformación de calado con el objetivo de mejorar el estamento arbitral.

Respecto al trato recibido por los grandes clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona, Tebas puso el foco en que quienes podrían sentirse más perjudicados por las decisiones arbitrales serían los otros 18 equipos de la competición, no los tradicionales rivales. Según publicó Europa Press, argumentó que si hay quejas válidas sobre los arbitrajes, no provendrían de los dos equipos más potentes del fútbol español.

El presidente de LaLiga se refirió directamente a la conducta institucional del Real Madrid entorno al caso Negreira y sugirió que el cambio de actitud coincide con la salida del FC Barcelona de la Superliga. Tebas, en palabras recogidas por Europa Press, opinó que dicha actuación responde a una forma de presión. “Se llama coacción, mientras estás conmigo sé esto de ti y lo guardo para después contarlo”, concluyó, remitiéndose al papel de Florentino Pérez como directivo de la Junta de la RFEF durante la etapa en la que se originó el caso Negreira.

El evento, que contó con la colaboración de la Comunidad de Madrid, Joma, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo y la Universidad Camilo José Cela, sirvió de plataforma para exponer la preocupación de la patronal sobre la gestión, la justicia y la transparencia en el fútbol español. Según Europa Press, Tebas finalizó su intervención recordando la importancia de un debate honesto y de la actuación responsable de los clubes e instituciones para preservar la credibilidad de las competiciones profesionales.