SERAM y SEICAT llaman a reconocer el "papel estratégico" de la imagen médica en el abordaje de la salud cardiovascular

La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y la Sociedad Española de Imagen Cardiotorácica (SEICAT) han llamado a reconocer el "papel estratégico" de la imagen médica como "herramienta transversal" en el abordaje de la enfermedad cardiovascular, teniendo en cuenta sus beneficios en diagnóstico temprano, orientación de intervenciones preventivas personalizadas y seguimiento de pacientes.

Ambas sociedades científicas han coincidido en este posicionamiento tras la presentación del Plan 'Safe Hearts' (Corazones Seguros) por parte de la Comisión Europea. Esta iniciativa, que SERAM y SEICAT valoran "muy positivamente", busca enfocar la atención cardiovascular desde la prevención, el diagnóstico precoz y la equidad en el acceso a la atención sanitaria.

Como recoge el plan, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y discapacidad en la Unión Europea, afectan a unos 62 millones de personas y producen 1,7 millones de fallecimientos cada año, mientras que las medidas de promoción de la salud y prevención podrían ayudar a reducir y controlar estas patologías y sus factores de riesgo de forma rentable.

En este contexto, la iniciativa apuesta por una medicina más proactiva y de precisión, apoyada en la innovación tecnológica, la digitalización y el uso responsable de la inteligencia artificial (IA), donde SERAM y SEICAT consideran que los especialistas en imagen tienen un papel importante y de liderazgo.

"La imagen médica es clave para reducir retrasos diagnósticos, guiar la toma de decisiones terapéuticas, planificar procedimientos intervencionistas y realizar un seguimiento adecuado de los pacientes. Su integración en modelos asistenciales multidisciplinares contribuye a una atención más eficiente, coordinada y centrada en el paciente", ha resaltado el presidente de la SERAM, Pepe Albillos.

VENTAJAS DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN CARDIACA

Así, han detallado que las técnicas de imagen cardiaca permiten identificar enfermedad en fases subclínicas, estratificar el riesgo cardiovascular de forma precisa y orientar intervenciones preventivas personalizadas. Los expertos han destacado la oportunidad que ofrecen las técnicas de imagen de aprovechar exploraciones ya existentes para mejorar la prevención cardiovascular y han apuntado como ejemplo a la detección oportunista de enfermedad cardiovascular en los estudios de tomografía computarizada (TC) de tórax de baja dosis realizados como cribado de cáncer de pulmón.

Asimismo, han destacado el valor de la angiografía por tomografía computarizada (angio-TC coronario) en el ámbito de la cardiopatía isquémica, en el que ha ampliado de forma notable sus indicaciones y se ha consolidado como técnica diagnóstica de primera línea. Las sociedades han puesto en valor su alta capacidad diagnóstica, así como para descartar enfermedad coronaria significafiva, lo que permiten acelerar el diagnóstico, optimizar la selección de pacientes y reducir pruebas invasivas innecesarias.

Junto a estas, han destacado el valor diferencial que aporta la resonancia magnética cardiaca en la caracterización tisular del miocardio y en la detección de disfunción precoz, incluso antes de que se manifiesten alteraciones clínicas evidentes. Esta información resulta determinante para el manejo terapéutico y tiene un impacto directo en el pronóstico de múltiples patologías, desde miocardiopatías hasta procesos inflamatorios o infiltrativos.

Más allá de técnicas avanzadas como la resonancia magnética cardíaca o la tomografía computarizada cardíaca, han apuntado a otras modalidades de imagen ampliamente disponibles que aportan información valiosa para identificar riesgo cardiovascular de forma precoz. Entre ellas, la ecografía de carótidas y arterias femorales permite detectar placas ateroscleróticas subclínicas, un marcador directo de aterosclerosis y un potente predictor de eventos cardiovasculares futuros.

El Safe Hearts Plan también subraya el papel de la digitalización y la inteligencia artificial como aceleradores del cambio. En este ámbito, la SERAM y la SEICAT destacan que la imagen médica es uno de los campos más avanzados en la aplicación clínica de estas tecnologías. En este sentido, consideran que el radiólogo debe asumir un papel de liderazgo en la gestión e integración de los datos clínicos y de imagen, garantizando su calidad, interoperabilidad y uso ético, y contribuyendo a reducir desigualdades, incluidos los sesgos de género.

RETO ORGANIZATIVO Y PLANIFICACIÓN

En relación con este cambio de paradigma, el presidente de SEICAT, Eliseo Vañó Galván, ha afirmado que la imagen cardiaca "es ya una auténtica avalancha" en los servicios de Radiología que seguirá creciendo en el futuro. Por ello, ha abogado por adaptarse a esta realidad y asumir el "enorme valor" que tienen estas técnicas en la mejora de la salud cardiovascular y en la supervivencia de toda la población.

Ambas sociedades han advertido del reto organizativo que debe enfrentarse ante el incremento de la demanda de estudios de imagen. Frente a ello, han demandado una planificación adecuada de recursos, refuerzos en la formación de los profesionales, una mejora de la accesibilidad y una reorganización de los circuitos asistenciales para garantizar una implementación equitativa y sostenible en el tiempo.

Por último, han reiterado su compromiso de colaborar de forma conjunta con otras sociedades científicas y con las administraciones sanitarias para impulsar la implementación efectíva del 'Safe Hearts Plan' en España, tanto en la práctica clínica como en el ámbito de las políticas de salud, convencidas de que la imagen cardiaca debe ser un elemento estratégico en prevención cardiovascular.