El ELN "condena" a hasta cinco años de prisión a dos funcionarios colombianos secuestrados

Bogotá, 5 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este martes que impuso "condenas" de hasta cinco años de "prisión revolucionaria" a dos funcionarios del Cuerpo Técnico (CTI) la Fiscalía colombiana a los que tiene secuestrados desde hace un año, una medida que ha provocado el repudio inmediato en el país.

Las víctimas son los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes según un comunicado leído por un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN, deberán permanecer en poder de esa guerrilla 60 y 55 meses respectivamente por "pertenecer a un organismo del Estado" al que acusa de cometer "crímenes de lesa humanidad".

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El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, rechazó lo que tachó de "cobarde anuncio" del ELN y aseguró que esa guerrilla no tiene ninguna legitimidad para ejercer funciones judiciales: "No representan ninguna figura legal de justicia; por el contrario, son un cartel del narcotráfico", afirmó. EFE

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