Fresh Del Monte cerrará cuatro fincas bananeras en Costa Rica debido a caída del dólar

San José, 5 may (EFE).- La empresa Fresh Del Monte anunció este martes el cierre de cuatro fincas bananeras en Costa Rica debido a la caída del tipo de cambio del dólar en el país centroamericano, que ha provocado un incremento en los costos de producción.

El vicepresidente Senior de Fresh Del Monte para Colombia, Brasil, Ecuador y Centroamérica, Jorge Peláez, dijo en un comunicado divulgado por medios de comunicación costarricenses que alrededor de 850 trabajadores se verán afectados por los cierres que abarcan cuatro fincas y un total de 1.200 hectáreas en la provincia de Limón (Caribe).

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"Para los productores de exportación, el impacto es directo: los ingresos se generan en dólares, mientras que la mayoría de los costos se asumen en colones. A medida que la moneda local se fortalece, cada dólar generado se traduce en menos colones, en un momento en que los costos de producción continúan en aumento", explicó la empresa.

Desde el 23 de junio de 2022, cuando un dólar se cambiaba a 698,44 colones, el valor de la moneda estadounidense ha caído sostenidamente.

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En abril de 2026 la cotización del dólar cerró en 456,95 colones, lo que significa una caída del 34,5 % con respecto a 2022, aunque en algunos momentos ha llegado a rozar los 450 colones.

Solo en lo que va de 2026, la bajada ha sido del 8,86 %, ya que el año comenzó con el dólar a 501,42 colones.

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"En un negocio de márgenes reducidos, con precios fijados en dólares y con una capacidad limitada para ajustar precios, la combinación de estas presiones ha incrementado significativamente los costos de producción, generando un efecto acumulativo sobre los márgenes que resulta cada vez más difícil de absorber", afirmó la compañía.

La empresa también señaló la plaga de la sigatoka negra y el incremento en el precio de los insumos agrícolas como factores que han afectado la operación de las fincas.

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El sector bananero de Costa Rica, que emplea a unas 42.000 personas de forma directa y a otras 100.000 de forma indirecta, abarca unas 40.000 hectáreas sembradas y exporta cerca de 1,2 millones de cajas de la fruta anuales y sus ventas al exterior alcanzaron en 2025 los 1.112 millones de dólares.

El impacto de la revaluación de la moneda local ha sido advertido por diversos sectores productivos en los últimos años, especialmente los vinculados a exportaciones y turismo, pues reciben los ingresos por la venta de sus productos y servicios en dólares, pero deben afrontar los costos operativos en moneda local.

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El presidente Rodrigo Chaves ha dicho que la abundancia de dólares en el mercado local se debe al éxito del país en sus exportaciones y la atracción de inversión y que el Gobierno no puede hacer demasiado para elevar el precio del dólar. EFE