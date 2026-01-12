Detenidas cuatro personas de un grupo criminal que asaltaba a personas de edad avanzada dentro de sus portales

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas pertenecientes a un grupo criminal responsable de 12 robos con violencia e intimidación que asaltaba a personas de edad avanzada en el interior de sus portales, de los cuales dos ingresaron en prisión tras su paso a disposición judicial.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, los detenidos, dos hombres y dos mujeres, seleccionaban a sus víctimas en las proximidades de sucursales bancarias y zonas comerciales y los seguían hasta sus domicilios, donde los criminales les sorprendían agarrándoles fuertemente por la espalda, arrancando las joyas y relojes, utilizando "gran violencia" si se resistían.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de septiembre cuando los agentes conocieron de un robo con intimidación a un matrimonio en el distrito madrileño de Salamanca, donde los cuatro detenidos sustrajeron un reloj y dos pulseras tras arrastrar violentamente por el suelo a las dos víctimas.

A su vez, la Policía estaba llevando una investigación en la comisaría del distrito de Ciudad Lineal (Madrid) por la comisión de otros cuatro robos con violencia de estas características.

ROBOS EN MADRID, BARCELONA Y VALLADOLID

En el transcurso de la investigación, los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de cuatro robos violentos más, cometidos en diferentes distritos de Madrid, en los que las víctimas habían sufrido lesiones.

Avanzadas las pesquisas, la Policía logró identificar a un grupo de dos hombres y dos mujeres a los que identificaron como presuntos agresores de los hechos. Además, concluyeron que eran responsables de otro robo perpetrado en Hospitalet de Llobregat el pasado 4 de julio y otro más en Valladolid, el 22 de mayo.

De esta forma, el pasado noviembre los agentes establecieron un dispositivo policial que culminó con la detención de los sospechosos a los que se ha relacionado con la comisión de 14 robos con cargos por, violencia, intimidación, pertenencia a grupo criminal, lesiones y falsedad documental.