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Cuatro personas mueren ahogadas, entre ellas dos menores, en una playa de Oliva

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Cuatro personas han fallecido ahogadas, entre ellas dos menores de 11 y 14 años, en la Playa Aigua Morta de la localidad valenciana de Oliva.

El Centro de Información y Coordianción de Urgencias (CICU) ha señalado que sobre las 19.05 horas de este sábado entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta.

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Hasta el lugar se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

Además, se trasladaron a dos varones de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandia.

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