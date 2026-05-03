Flotilla insta a España y Brasil a intervenir tras extender Israel detención de activistas

Jerusalén, 3 may (EFE).- La Flotilla Global Sumud (GSF) instó este domingo a los gobiernos de España y Brasil a "actuar de inmediato", después de que el Tribunal de Magistrados de Ashkelon (Israel) prorrogara hoy dos días más la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila.

"Los participantes de la Flotilla Global Sumud actuaron porque el mundo no ha logrado detener la destrucción de la vida palestina. Los gobiernos se enfrentan ahora a una clara disyuntiva: respetar el derecho internacional o seguir siendo cómplices de su destrucción", se indica en un comunicado del colectivo activista.

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Concretamente, GSF pidió a los gobiernos de todo el mundo, pero en especial a los de España y Brasil, la liberación de los detenidos; iniciar "investigaciones públicas independientes" sobre el arresto de estos dos activistas en aguas internacionales e imponer "sanciones significativas" a Israel por sus "continuas violaciones del derecho internacional".

Igualmente, exigen a Israel rendir cuentas por lo sucedido, así como por el "genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania".

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"El fallo de hoy refleja un patrón más amplio en el que los tribunales de ocupación israelíes legitiman la detención ilegal y la violencia estatal en casos que involucran a palestinos y sus aliados", continúa GSF en su comunicado.

Y añade: "Los procesos que se basan en pruebas secretas y supuestos problemas de seguridad han generado desde hace tiempo serias preocupaciones entre los expertos jurídicos internacionales sobre la ausencia de garantías procesales y el uso continuado del sistema legal para respaldar políticas que violan el derecho internacional".

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Asimismo, la Flotilla anunció también que intensificarán sus acciones de resistencia civil con acampadas que comenzarán mañana en Bruselas y que se extenderán a otras ciudades europeas.

La detención de Abukeshek y Ávila se prorrogó este domingo por la mañana durante dos días más, a pesar de los cuatro que había solicitado la Fiscalía del Estado israelí, que en su petición presentó una lista de presuntos delitos cometidos por los activistas.

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Entre sos presuntos delitos figura el de "colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios y transferir bienes para una organización terrorista", informó el centro legal Adalah, que representa a los dos activistas, en un comunicado.

Éste también impugnó la decisión, afirmando que "no existe fundamento legal para la aplicación de estos delitos a ciudadanos extranjeros en aguas internacionales".

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Los dos miembros de la Flotilla, que se embarcaron en una expedición de 58 aeronaves que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria, llegaron en la mañana del sábado a Ashkelon (ciudad costera al sur de Israel) tras permanecer otros dos días bajo custodia de la Marina israelí.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutarla en aguas internacionales y aún a unos 1.150 kilómetros de la Franja de Gaza.

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Adalah denunció ayer maltrato físico por parte de las autoridades israelíes hacia sus representados, que han iniciado una huelga de hambre mientras permanecen en la prisión de Shikma, en Ashkelon. EFE