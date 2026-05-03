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Tanzania y Ruanda acuerdan fortalecer las inversiones en transporte y energía

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Nairobi, 3 may (EFE).- Los Gobiernos de Tanzania y Ruanda acordaron este domingo fortalecer el comercio y las inversiones mutuas en materia de infraestructura de transporte y logística, comunicaciones y energía, informó la presidenta tanzana, Samia Suluhu, tras una reunión en Dar es Salaam con su homólogo ruandés, Paul Kagame.

"Hemos acordado acelerar la cooperación eliminando barreras no arancelarias, fortaleciendo el comercio y la inversión, e invirtiendo más en infraestructura de transporte y logística, comunicaciones, junto con energía confiable", publicó Suluhu en su cuenta de la red social X.

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Además, los dos mandatarios aprobaron fortalecer su cooperación en asuntos de defensa, seguridad y en agencias regionales e internacionales.

Por su parte, Kagame afirmó en redes sociales que ambos conversaron sobre la consolidación de su colaboración en comercio y logística, de forma que sus sistemas estén "bien preparados" para gestionar el "creciente volumen" de negocios entre Ruanda y Tanzania. EFE

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