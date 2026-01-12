Abercrombie & Fitch apunta a un desplome en Bolsa tras revisar sus previsiones anuales

Abercrombie & Fitch calcula que el impacto de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump supondrá un coste aproximado de 90 millones de dólares (77 millones de euros) para sus cuentas, lo que representa 170 puntos básicos sobre sus ventas. La compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, comunicó un ajuste en sus expectativas de crecimiento de ventas y márgenes para el ejercicio fiscal de 2025, provocando una fuerte reacción en el mercado con una caída cercana al 18% en la cotización previa a la apertura del lunes. Según publicó el medio, la empresa estadounidense ahora anticipa un incremento de sus ventas netas para el próximo año del 6%, rebajando su estimación previa que oscilaba entre el 6% y el 7%. El margen operativo esperado también fue ajustado: la compañía prevé mantenerlo alrededor del 13%, mientras que anteriormente consideraba un rango de entre el 13% y el 13,5%.

El medio informó además que, en la jornada anterior, las acciones de Abercrombie & Fitch ya habían cerrado con una caída del 3,84%, lo cual acumuló presión sobre la evolución bursátil de la textil. Durante la preapertura del lunes, la cotización descendía hasta los 102,71 dólares (87,92 euros) por acción hacia las 15:20 hora peninsular española, confirmando la reacción negativa de los inversores a la rebaja de previsiones.

Abercrombie & Fitch detalló que el cálculo del impacto de los aranceles se reflejará en el ejercicio fiscal, afectando directamente sus previsiones de desempeño. El medio precisó que la revisión en sus perspectivas ocurre en un contexto en el que la compañía enfrentará costes adicionales derivados de políticas comerciales anteriores, dificultando así el cumplimiento de los objetivos que se había propuesto inicialmente para 2025.

Para el cierre del cuarto trimestre de su año fiscal, Abercrombie & Fitch estima que los ingresos netos experimentarán un aumento del 5%. Esta cifra se sitúa dentro de la horquilla del 4% al 6% que la multinacional había proyectado anteriormente, según consignó el medio. No obstante, la previsión para el margen operativo correspondiente a este periodo permanece prácticamente intacta y cercana al 14%.

Según publicó la fuente, este escenario representa un ajuste significativo en las proyecciones de crecimiento de una de las principales cadenas textiles de Estados Unidos. El cambio en el entorno comercial y la escalada de costes han obligado a la compañía a redefinir sus metas a corto y medio plazo, buscando adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y las repercusiones derivadas de las decisiones en materia de política arancelaria.

El medio puntualizó que los ajustes en las proyecciones fiscales y operativas tienen como base la evaluación interna de las condiciones económicas y los desafíos globales, incluyendo tanto factores internos como externos capaces de influenciar la demanda y la rentabilidad. La revisión de las expectativas de ventas y margen operativo responde al análisis de los indicadores recientes y la evolución prevista del consumo en los mercados en los que opera la cadena.

Con estos cambios, Abercrombie & Fitch enfrenta una etapa de incertidumbre en los mercados financieros. La reacción del parqué neoyorquino, tal como detalló la fuente, refleja la sensibilidad de los inversores ante las amenazas derivadas de políticas de aranceles y ajustes de previsiones por parte de las compañías, especialmente en sectores donde la estabilidad de los costes resulta determinante para los resultados finales y la valoración bursátil.