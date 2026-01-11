Agencias

Liberados otros cuatro presos en Venezuela, lo que eleva el total a 16 en los últimos dos días

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, ha confirmado la excarcelación de otras cuatro personas presas en el país latinoamericano, por lo que ya son 16 las personas liberadas por el Gobierno de Venezuela en las últimas 48 horas.

El vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha informado que los excarcelados este sábado son Diógenes Omar Angulo, Luis Fernando Junior Sánchez, Yanny Esther González --presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería en el estado de Barinas-- y Luis Aquiles Rojas, que se suman a las otras personas liberadas este sábado.

"Excarcelada en Barinas la enfermera Yanny Esther González Terán, arbitrariamente detenida el 22 (de julio de 2025)", ha indicado Himiob en su cuenta de la red social X, emitiendo una aviso por cada preso liberado.

Este viernes la mencionada ONG anunció la puesta en libertad de nueve encarcelados, entre ellos cinco españoles, quienes ya se encuentran en territorio español.

Igualmente, el vicepresidente de Foro Penal ha indicado que "no es momento de pedir a los excarcelados, aunque no estén ya en Venezuela, que declaren", a pesar de que "se entiende la necesidad de información". Himiob ha remarcado que muchas personas se encuentran todavía encarceladas y que la prioridad deber ser su libertad.

Por su parte, el opositor Edmundo González Urrutia ha denunciado que no han sido liberados "ni el 1 por ciento" del total de presos políticos encarcelados en las prisiones de Venezuela.

Foro Penal estima que ahora mismo hay unos 804 presos en esta condición en las cárceles del país, entre ellos 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

