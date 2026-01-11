Agencias

Al menos 490 muertos y más de 10.000 detenidos en las protestas en Irán, según un nuevo balance de HRANA

Guardar

Al menos 490 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA.

Además, 10.675 personas han sido detenidas, incluidas 169 menores de edad, según ha explicado la subdirectora de HRANA, Skylar Thompson, en declaraciones a la televisión estadounidense CNN.

La cifra no ha sido corroborada por las autoridades y otras organizaciones sitúan el número de fallecidos muy por debajo. Así, el Centro para los Derechos Humanos en Irán (IHRNGO), con sede en Noruega, informa de 192 fallecidos, aunque reconoce que "algunas fuentes hablan de más de 2.000 muertos". El grupo advierte de que al menos nueve de los fallecidos eran menores de edad.

Las ONG denuncian además que este domingo es el cuarto día sin acceso a internet, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

La Fiscalía General de Irán ha anunciado por su parte que considera que todos los manifestantes son 'mohareb', enemigos de Alá, un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos han confirmado arrestos en masa de "alborotadores".

"Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo", ha denunciado el director de IHRNGOl, Mahmud Amiri-Moghaddam. "La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen", ha añadido.

Las protestas comenzaron el 27 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán en relación con el desplome de la moneda nacional, el rial, pero han derivado en movilizaciones generalizadas contra la clase política en las principales ciudades del país.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Ejército de Sudán lanza una gran contraofensiva en las regiones de Darfur y Kordofán

Comunicados militares informan sobre ataques masivos con apoyo aéreo y terrestre contra enclaves de fuerzas paramilitares en el oeste y suroeste, con intensos combates que han dejado cientos de muertos y elevados daños materiales según fuentes oficiales

El Ejército de Sudán lanza

Los agricultores levantan el bloqueo de la A-2 en Lleida, que abrirá cuando esté limpia

Fuentes del SCT informan que el desbloqueo de la vía en Bell-lloc d'Urgell y Mollerussa permitirá retomar la circulación tras las labores de retirada, mientras persisten acciones similares en otras rutas de Cataluña y se prevén nuevas protestas tractoristas

Los agricultores levantan el bloqueo

España celebra el alto el fuego temporal en Alepo tras los enfrentamientos entre el Ejército sirio y las FDS

España celebra el alto el

Los Grizzlies de Aldama sufren la remontada de Oklahoma y Hugo González suma minutos en otra victoria

Santi Aldama destacó desde el banquillo con 15 puntos, siete rebotes y siete asistencias aunque Memphis cayó ajustadamente, mientras Hugo González aprovechó su tiempo en cancha colaborando con cinco tantos y una buena defensa en el triunfo de Boston

Los Grizzlies de Aldama sufren

Marco Rubio: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán"

Infobae