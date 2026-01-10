Temperaturas en ascenso, lluvias en Galicia, nieve en Pirineos y hasta 14 provincias en riesgo de heladas este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada para este domingo marcada por el progresivo acercamiento de un anticiclón, lo que provocará un aumento de las temperaturas máximas con respecto a los últimos días. Sin embargo, se prevén precipitaciones en el noroeste y en el oeste del Sistema Central, especialmente en Galicia, y nieve en Pirineos.

Pese a ello, los termómetros dan un respiro en cuanto a las máximas, las cuales experimentarán un ascenso generalizado en el país, salvo ligeros descensos en el oeste de las depresiones de la meseta sur y del Guadalquivir. El aumento térmico será más notable en el Cantábrico, el alto Ebro y las montañas del norte con subidas de hasta 6-8ºC en algunas áreas, mientras que en Baleares se prevén pocos cambios.

En los Pirineos, se estima que se produzcan nevadas débiles por encima de los 1.000-1.200 metros al inicio de la jornada en Pirineos, elevándose la cota de nieve progresivamente hasta situarse entre los 1400 y 1700 metros.

Durante las primeras horas del día, se esperan heladas o temperaturas cercanas a los 0ºC hasta en 14 provincias (Albacete, Ávila, Burgos, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Palencia, Segovia, Soria, Teruel, Toledo, Vitoria, Valladolid) y nieblas en zonas de la vertiente atlántica, siendo más abundantes en áreas montañosas del noroeste, lo que podría reducir la visibilidad de forma local.

Las temperaturas mínimas subirán en Galicia, pero descenderán ligeramente en el resto del país, con bajadas más acusadas en Baleares y en las depresiones del noreste.

En Canarias se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna lluvia débil en las islas occidentales. Del lado de las temperaturas, pocos cambios en el archipiélago con mínimas de 16ºC en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canarias y máximas de hasta 22ºC en ambas capitales de provincia.

El viento tendrá dirección procedente del suroeste con intensidad moderada en el noroeste y en la meseta norte, alcanzando rachas muy fuertes en zonas expuestas de Galicia y de la Cordillera Cantábrica. En el nordeste predominará la componente oeste, con intervalos de viento fuerte y rachas muy intensas en áreas expuestas de Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro.

En los litorales del norte soplará viento moderado, con intervalos fuertes en las costas gallegas. En Canarias continuará soplando el alisio de intensidad moderada.