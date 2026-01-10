Tanzania se compromete a colaborar con China para atraer inversión, comercio y tecnología

Nairobi, 10 ene (EFE).- Tanzania y China mantuvieron relaciones bilaterales centradas en el fortalecimiento de la cooperación política, económica y social entre ambos países, y el país africano reforzó su compromiso de seguir colaborando con el Gobierno chino para atraer inversión, comercio y tecnología, informó el Ejecutivo tanzano en un comunicado.

El Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación de África Oriental tanzano, Mahmoud Thabit Kombo, agradeció a su homólogo chino, Wang Yi, la contribución del Gobierno asiático al desarrollo de Tanzania “en la implementación de proyectos estratégicos en infraestructura, salud, educación, energía e industria” durante una reunión en Dar es Salam, capital tanzana.

Según la nota oficial emitida a última hora del viernes, el Gobierno tanzano se comprometió a “seguir cooperando con el Gobierno chino para atraer inversión, comercio y tecnología con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejorar la vida de la población”.

Por su parte, Wang expresó la disposición de China a continuar apoyando los “esfuerzos de desarrollo” de Tanzania y subrayó que Pekín seguirá siendo “un socio confiable” tanto del país africano como del continente en la implementación de agendas comunes, entre ellas la Iniciativa de la Franja y la Ruta y el Foro de Cooperación China-África (FOCAC).

“Los líderes abordaron asuntos regionales e internacionales y enfatizaron la importancia de fortalecer la solidaridad entre los países en desarrollo, mantener la paz y la seguridad, y promover un sistema internacional centrado en la igualdad y la justicia”, subrayó el documento.

La visita de Wang se enmarca en una tradición de 36 años en la que África es el primer destino en el extranjero del canciller chino al comienzo de cada año, lo que resalta el compromiso de Pekín con el continente, con el que el gigante asiático tiene relaciones diplomáticas desde hace siete décadas.

El canciller llegó a Tanzania procedente de Etiopía, donde se reunió este jueves con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, para abordar la profundización de la cooperación bilateral.

La gira africana, que concluirá el próximo lunes tras una visita a Lesoto, incluía una parada en Somalia prevista para este viernes, pero que fue suspendida a última hora por un “ajuste del itinerario” acordado entre ambos países.

El viaje de Wang habría sido el primero de un ministro chino de Exteriores a Somalia desde la década de 1980.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial de África desde hace al menos quince años, con un volumen de intercambios que superó los 2,1 billones de yuanes (unos 300.000 millones de dólares/260.000 millones de euros) en 2024.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China. EFE