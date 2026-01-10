Tanzania afirma su "inquebrantable compromiso" con "una sola China" en disputa con Taiwan

Nairobi, 10 ene (EFE).- El Gobierno de Tanzania afirmó este sábado su “inquebrantable compromiso de apoyar el principio de una sola China”, en referencia a la disputa con Taiwan, ya que el gigante asiático considerada a esa nación insular como una provincia de su territorio.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores tanzano y la Cancillería china, el ministro africano Mahmoud Thabit Kombo reafirmó su “inquebrantable compromiso de apoyar el principio de una sola China” y reiteró su posición consistente de reconocer que “solo hay una China en el mundo”.

Además agregó la necesidad de respetar “la unidad nacional y la integridad territorial de China”, subrayando que “cualquier forma de secesión es inaceptable”

“Tanzania apoya todos los esfuerzos del Gobierno chino para lograr la reunificación nacional y la protección de su integridad territorial”, sumó Kombo.

Por su parte, el canciller chino, Wang Yi, felicitó a Tanzania por la “exitosa” celebración de las elecciones generales de octubre de 2025 y aseguró el “firme” apoyo de China al Gobierno de la presidenta Samia Suluhu Hassan, con quien se reunió este sábado.

Durante el encuentro, en la Casa de Gobierno de Dar es Salaam, capital de Tanzania, Hassan recibió un saludo especial del presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la visita para profundizar relaciones bilaterales y la cooperación estratégica.

Ambos países se comprometieron a implementar de manera práctica el consenso alcanzado por los jefes de Estado en septiembre de 2024, con el objetivo de elevar la Asociación Estratégica Integral China-Tanzania a “nuevas alturas de plena confianza política, donde las posiciones sobre los intereses fundamentales de cada uno estén estrechamente alineadas y se apoyen mutuamente”.

Wang expresó la disposición de China a proyectos en infraestructura, salud, educación, agricultura, desarrollo verde y economía digital, donde junto al ministro Kombo acordaron expandir aún más la inversión y el comercio bilateral.

China respaldó la ambición tanzana de duplicar sus exportaciones al gigante asiático para 2030 y se comprometió a apoyar mediante fortalecimiento de capacidades en comercio y gestión aduanera.

Pekín recordó que su amplio mercado permanece abierto a Tanzania mediante la eliminación del 100 % de aranceles de los países africanos con relaciones diplomáticas con China, y alentará a más empresas chinas a invertir en el país.

Finalmente, ambos ministros reafirmaron su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, “respetando la soberanía e integridad territorial de todos los países y promoviendo la solución de controversias mediante diálogo y negociación”.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial de África desde hace al menos quince años, con un volumen de intercambios que superó los 2,1 billones de yuanes (unos 300.000 millones de dólares/260.000 millones de euros) en 2024.

No obstante, algunas voces también han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de los deseos y demandas de China. EFE