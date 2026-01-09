VÍDEO: Sánchez habla con Delcy Rodríguez y le traslada su oferta de mediación para una transición pacífica en Venezuela

Durante una conversación telefónica mantenida este viernes, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, comunicó a la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la oferta de España para ejercer como mediador en un proceso de transición democrática en el país suramericano. Así lo trasladó el propio Sánchez en un mensaje difundido a través de la red social X, recogido por Europa Press, en el cual aseguró que España respalda un proceso de cambio basado en el diálogo, la paz y el protagonismo de los propios venezolanos.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, este primer intercambio directo entre Sánchez y el nuevo gobierno venezolano se produce tras la reciente operación militar estadounidense en Caracas, desarrollada el pasado sábado, que resultó en la detención de Nicolás Maduro. Tras su captura, el anterior mandatario será juzgado en Nueva York por una serie de cargos que incluyen delitos de diversa índole, confirmó el medio.

Además de conversar con Rodríguez, el jefe del Ejecutivo español extendió la misma propuesta al candidato opositor venezolano, Edmundo González, en otra llamada telefónica realizada este viernes, según consignó Europa Press. En estos contactos, Sánchez reiteró la disposición de España a “acompañar” a Venezuela en una etapa de transición, interviniendo como agente conciliador entre el nuevo Ejecutivo, la oposición y los distintos actores internacionales involucrados en el contexto venezolano.

El medio recogió que Sánchez subrayó en su mensaje: “América Latina sabe que cuenta con el apoyo de España, como le he reiterado esta semana a los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México y Uruguay”. Al respecto, Europa Press detalló que la política exterior del Gobierno español se ha enfocado en coordinar posiciones con varios países latinoamericanos frente a la situación venezolana y la reciente escalada de acontecimientos en el país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través de su titular José Manuel Albares, ha sostenido encuentros y conversaciones tanto con representantes del anterior régimen de Maduro como con la oposición venezolana, reportó Europa Press. Albares ha recalcado que la labor de mediación solo se pondrá en marcha si todas las partes implicadas la aceptan. Además, subrayó que la propuesta de los “buenos oficios” españoles persigue facilitar una solución democrática negociada por y entre venezolanos. Europa Press citó sus palabras: “Si los buenos oficios de España sirven para poder ayudar a avanzar en esa solución que nosotros queremos dialogada, negociada, entre venezolanos, pacífica y democrática, estaremos dispuestos a hacerlo”.

La agenda internacional del presidente del Gobierno incluyó también este viernes un diálogo con Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con quien trató sobre la situación de Venezuela. En esta conversación, reportada tanto por Europa Press como por el propio mandatario sudamericano en su cuenta de X, ambos dirigentes valoraron positivamente la liberación de personas detenidas en Venezuela, entre ellos ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Además, coincidieron en señalar la relevancia de la declaración lanzada junto con los líderes de Chile, Colombia, México y Uruguay. Dicha declaración rechaza el uso de la fuerza en las relaciones internacionales cuando no cuenta con el amparo de la Carta de Naciones Unidas.

Lula da Silva notificó, según indicó Europa Press, el envío desde Brasil de 40 toneladas de medicamentos y suministros para hemodiálisis destinados a Venezuela. Estos materiales buscan recuperar parte de la capacidad logística del sistema sanitario venezolano, luego de que un bombardeo estadounidense ocurrido el 3 de enero dañara el principal centro de distribución de estos tratamientos en el país, agrega el medio.

El intercambio bilateral contempló también cuestiones de carácter económico. El presidente brasileño expresó su agradecimiento a Sánchez por el apoyo al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, aprobado por los socios comunitarios en la misma jornada, informó Europa Press. Lula da Silva transmitió su expectativa de que el pacto brinde beneficios concretos a los ciudadanos de ambas regiones y consideró su aprobación una señal favorable para el multilateralismo y la vigencia de reglas comerciales estables y predecibles.

Como parte de la cooperación internacional, Sánchez y Lula coincidieron en la necesidad de organizar próximamente en España una nueva edición del foro “En defensa de la democracia - Combatiendo el extremismo”, para dar continuidad a las reuniones anteriores desarrolladas en Santiago y Nueva York, según reflejó Europa Press. Ambas partes consideran que este tipo de iniciativas resultan fundamentales para fortalecer el diálogo y la democracia en la región.

