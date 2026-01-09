Fepex afirma que el acuerdo con Mercosur "mejora" el acceso de frutas y hortalizas de estos países a la UE

Ante la perspectiva de que las frutas y hortalizas de la Unión Europea encuentren barreras a la entrada en los países del Mercosur por la necesidad de negociar protocolos fitosanitarios para cada producto, la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) ha puesto el foco en el reciente acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el bloque sudamericano, señalando sus consecuencias en el comercio agrícola bilateral. Según informó el medio, el pacto eliminará de manera paulatina los derechos arancelarios que hasta ahora se imponen a las importaciones según el tipo de producto, permitiendo prácticamente el libre acceso de frutas y hortalizas del Mercosur al mercado europeo.

La organización, según consignó FEPEX en un comunicado recogido por la prensa, consideró que este acuerdo representa una mejora significativa en las condiciones de acceso para los productores agrícolas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil hacia la Unión Europea. De acuerdo a lo comunicado, una de las principales novedades del tratado es la introducción de cláusulas de salvaguardia, diseñadas como medida de protección frente a posibles incrementos desproporcionados en las exportaciones sudamericanas hacia Europa. Sin embargo, desde FEPEX advierten que se restan por conocer los detalles sobre la activación de estas cláusulas en caso de que se presenten situaciones de exceso de importaciones.

Tal como publicó la organización, el nuevo acuerdo prevé la supresión progresiva de los aranceles aduaneros sobre los productos procedentes del Mercosur. Estas medidas arancelarias, que hasta ahora gravaban las mercancías agrícolas al entrar en la Unión Europea, serán eliminadas producto por producto, lo que, según el sector exportador español, se traducirá en una apertura casi total para las frutas y hortalizas del bloque sudamericano.

De acuerdo con FEPEX, esta apertura contrasta con las dificultades que enfrentan los productos europeos para ingresar en los mercados del Mercosur. Actualmente, la mayoría de exportaciones de frutas y hortalizas de la Unión Europea hacia Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil requieren negociaciones individuales para la aprobación de protocolos fitosanitarios según cada tipo de producto. Esta exigencia complica y retrasa el acceso de los exportadores europeos a los mercados sudamericanos, lo que según la Federación afecta la competitividad y la capacidad comercial del sector agrícola europeo.

El medio detalló que la balanza comercial en relación a este intercambio resulta actualmente negativa para la Unión Europea. Durante el año 2024, las exportaciones europeas de frutas y hortalizas frescas a los países del Mercosur sumaron 255 millones de euros. En cambio, las importaciones al mercado europeo desde el bloque sudamericano ascendieron a 984 millones de euros, dejando un saldo desfavorable para los productos comunitarios. FEPEX recordó estos datos para subrayar la importancia de considerar el impacto del acuerdo con Mercosur en el tejido agrícola de la Unión Europea.

El comunicado remarcó que la liberalización arancelaria permitirá una mayor entrada de frutas y hortalizas desde Sudamérica, lo que podría tener repercusiones en los agricultores de la Unión Europea. Además, la federación insta a permanecer atentos a la forma en que las cláusulas de salvaguardia serán empleadas, especialmente si se detectan flujos de importaciones que superen los volúmenes habituales y puedan afectar los precios o la estabilidad del sector agrícola europeo.

En suma, según reportó FEPEX, el acuerdo plantea un escenario de mayor apertura comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, facilitando las transacciones de productos agrícolas. No obstante, la federación sigue con atención la evolución de las negociaciones sobre protocolos fitosanitarios y el funcionamiento efectivo de los mecanismos de protección previstos en el acuerdo, en vista de las preocupaciones persistentes sobre el desequilibrio en la balanza comercial y el posible impacto en los productores europeos.