José María Almoguera, parco en palabras tras su "no encuentro" con Alejandra Rubio

De acuerdo con información conocida después de que finalizó la celebración familiar, José María Almoguera fue visto saliendo de la casa de su tía junto a su pareja tras compartir una jornada con sus allegados, mientras que la ausencia de Alejandra Rubio se hizo evidente y reavivó las especulaciones sobre el verdadero estado de la relación entre los primos. Según reportó el medio, la secuencia de acontecimientos en la tarde del Día de Reyes mostró que la influencer y Carlo Costanzia abandonaron el domicilio de Terelu Campos poco después de la comida con la presentadora y minutos antes de la llegada de José María, acompañado de Carmen Borrego y María ‘la jerezana’, quienes asistieron para compartir el tradicional roscón de Reyes e intercambiar regalos familiares.

El medio detalló que tanto Alejandra Rubio como José María Almoguera, quienes durante el año anterior habían reconocido tensiones y distanciamiento mediante declaraciones en televisión, intentaron a finales de 2025 iniciar un acercamiento. Según consignó la fuente, ambos habían conversado a través de mensajes y habían acordado verse próximamente, con la intención de fortalecer el vínculo familiar y posibilitar el encuentro entre el hijo de Carmen Borrego y el niño que la nieta de María Teresa Campos comparte con Carlo Costanzia. A pesar de estos intentos, la celebración reciente se vio marcada por la ausencia de Alejandra en la reunión con su primo, lo cual generó interrogantes en torno a la autenticidad de la reconciliación y a los posibles motivos detrás de la decisión de no coincidir en la casa de Terelu Campos.

Según narró la fuente, José María abandonó el domicilio con una actitud relajada y evitando responder a los cuestionamientos acerca de su vínculo actual con Alejandra Rubio. El medio indica que, al ser consultado sobre el encuentro y sobre si la influencer había abandonado la casa de su madre antes para no coincidir con él, José María solo respondió de forma escueta y repetitiva: “Bien, todo muy bien”, sin ofrecer detalles adicionales ni aclarar el estado de la relación familiar.

Durante los últimos meses, tal como publicó el medio, la relación entre los primos Almoguera y Rubio ha sido motivo de atención por parte de la prensa desde que ambos expresaron públicamente su distanciamiento a través de intervenciones en diferentes platós de televisión. La exposición mediática de sus diferencias fue acompañada por declaraciones recíprocas, donde ambos reflejaron desencuentros y diferencias personales. Estos hechos propiciaron expectativas sobre la posibilidad de una reconciliación al conocerse que existían conversaciones previas entre ellos, con la finalidad de zanjar viejas diferencias y retomar la comunicación familiar.

La información transmitida por la fuente indicó además que lo sucedido en la celebración de Reyes puede influir de manera significativa en las dinámicas familiares venideras, ya que el confuso episodio en el domicilio de Terelu Campos pone en primer plano las dudas sobre la solidez del acercamiento anunciado a finales del año anterior. A pesar del hermetismo de las declaraciones y de la discreción con la que ambos familiares manejan la situación ante los medios, la ausencia de Alejandra en la tradicional reunión navideña junto a José María y el resto de la familia sostiene la incógnita respecto al futuro de la relación entre ambos.

El desarrollo de los acontecimientos también conecta con la historia familiar de ambos, donde los lazos mediáticos y las celebraciones forjan parte del contacto recurrente entre los miembros de la familia Campos. Según relató el medio, la salida escalonada de Alejandra y Carlo antes de la llegada de José María previno un encuentro directo entre primos, lo que mantuvo el ambiente cordial durante la reunión de Reyes, aunque al precio de alimentar los comentarios sobre la vigencia de los conflictos familiares.

Alejandra Rubio, conocida por su actividad en redes sociales y participación en televisión, comparte con Carlo Costanzia un hijo, cuya presentación ante el entorno de José María se había considerado uno de los pasos relevantes en el proceso de acercamiento familiar. Sin embargo, según informó el medio, la reunión en el domicilio de Terelu Campos no sirvió para concretar ese encuentro esperado, ya que la influencer optó por abandonar el lugar antes de que llegaran su primo, su tía Carmen Borrego y María ‘la jerezana’.

La respuesta pública de José María Almoguera sobre lo sucedido fue escueta y sin detalles. Al salir de la casa, se mostró sonriente junto a su pareja y reiteró, ante las preguntas de la prensa, que todo estaba “muy bien”, evitando profundizar en los motivos de la ausencia de Alejandra y en la situación de su vínculo con la influencer. Según subrayó el medio, esta actitud reservada dejó abiertas las puertas a nuevas especulaciones sobre la evolución de las relaciones en el seno familiar.

El episodio narrado por la fuente ilustra cómo, a pesar de las conversaciones y las promesas de encuentros entre los primos, los gestos y las decisiones personales durante celebraciones emblemáticas como el Día de Reyes continúan proyectando incertidumbre sobre la naturaleza real de su conexión. La persistencia de las dudas se alimenta de la escasa información proporcionada por los implicados y de un presente familiar en el que las ilusiones de reconciliación coexisten con los silencios y las ausencias notorias.