De la Espriella asegura que Petro "sigue haciendo campaña" y que "no le importa la ley"

El candidato ultraderechista a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha aseverado este lunes que el jefe del Ejecutivo del país, Gustavo Petro, "sigue haciendo campaña" de cara a unos comicios electorales presidenciales cuya segunda vuelta será previsiblemente celebrada el próximo 21 de junio.

"Petro sigue haciendo campaña. Nunca hizo la transición de delincuente a político, no le importa la ley. Pero peor que eso, quienes deberían hacer cumplir la ley, hoy lo protegen, están vendidos", ha sostenido De la Espriella en un mensaje en redes.

PUBLICIDAD

Las palabras de la alternativa del movimiento Defensores de la Patria llegan horas después de que Petro haya denunciado haber sido "atacado personalmente" por el ultraderechista, al tiempo que ha defendido no haber robado "ni un solo peso del erario" ni "cometido ningún delito".

"Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo", ha sostenido agregando que eso es lo que pasa con proyectos como el que habría "detrás de Abelardo (de la Espriella)", el cual, según ha considerado el mandatario colombiano, "es el mismo que estuvo detrás de (el expresidente conservador Álvaro) Uribe que ya lo apoya: el fascismo mafioso que ya ha gobernado Colombia".

PUBLICIDAD

A renglón seguido, tras jactarse de haber logrado convertirse en presidente habiéndose "levantado" con sus propias palabras "contra ellos" y haberlos "derrotado sin un arma", Petro ha aludido a la "obligación moral con la humanidad, con la historia y la vida de Colombia" de "derrotar al fascismo mafioso".

"Vamos a ganar y derrotar al fascismo", ha defendido el líder de la Casa de Nariño llamando a "toda persona demócrata" a "defender la democracia contra la muerte que se avecina". "Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente", ha espetado.

PUBLICIDAD

Por ello, el jefe del Estado colombiano ha instado a "toda" la juventud del país a "salir a votar en masa como nunca antes" y defender así a "la vida propia". "Si los tigres (alias electoral de De la Espriella) vinieran realmente a Colombia matarían las especies vivas que hay y a los seres humanos. No seamos tontos, no necesitamos extranjeros que no viven en el país sino en Miami e Italia y no piensan sino en venganza como los "squifos" italianos y en la codicia para si mismos", ha recalcado.