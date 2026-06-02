Una nueva serie de ataques rusos en Ucrania deja al menos nueve muertos y casi 90 heridos

Al menos nueve personas han muerto y casi 90 personas han resultado heridas en Ucrania a causa de los ataques perpetrados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra las ciudades de Kiev, Dnipro, Járkov y Kamianske, según han alertado las respectivas autoridades.

En la capital del país, Kiev, al menos cuatro personas han muerto y 51 han resultado heridas, incluidos tres niños, según ha informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, quien ha advertido de que "35 han sido hospitalizadas, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar y de forma ambulatoria".

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Según una extensa publicación en redes en la que detalla las repercusiones de los bombardeos contra los distintos distritos capitalinos, incluido un mínimo de 14 incendios en inmuebles, múltiples vehículos calcinados y daños contra varias edificaciones, una coyuntura en la que "todos los servicios de emergencia están trabajando para mitigar las consecuencias del ataque".

En Dnipro, capital de la provincia de Dnipropetrovsk, otra serie de bombardeos rusos ha dejado al menos "cinco muertos y 25 heridos", entre los cuales hay una niña de trece años y tres personas en estado grave, según ha señalado en redes el gobernador de la región, Oleksandr Ganzha.

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A este balance, sin salir de la región, cabe añadir otros tres heridos en un ataque contra la ciudad de Kamianske, unos 40 kilómetros al noroeste de Dnipro, según ha agregado Ganzha.

La ciudad de Járkov, su alcalde, Igor Terejov, ha notificado ataques y múltiples impactos de drones 'Shahed' --de fabricación iraní--, los cuales habrían dejado un balance de al menos diez personas heridas, incluido un niño.

En concreto, el dirigente local ha afirmado que la ciudad ha sido atacada por quince aeronaves no tripuladas y por dos misiles, con impactos repartidos por cuatro distritos de la capital de la homónima provincia.