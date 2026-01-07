Igualdad confirma el asesinato por violencia machista de una mujer en Jaén, la primera víctima de 2026 en España

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado sobre una investigación en curso relacionada con un posible caso de homicidio machista en Las Palmas, como comunicó este miércoles a través de un mensaje difundido en la red social X. Este anuncio se produce poco después de que el Ministerio de Igualdad confirmara el asesinato de una mujer de 38 años en Jaén, hecho que representa la primera víctima mortal por violencia de género registrada en España en 2026.

El departamento dirigido por Ana Redondo detalló, según recogió el medio, que la víctima sufrió el ataque el domingo 4 de enero y que el presunto agresor es su expareja. El Ministerio de Igualdad precisó además que se habían presentado denuncias previas contra el sospechoso por violencia de género. Estos antecedentes forman parte de los elementos que las autoridades están considerando en la investigación sobre este caso.

Con este asesinato, el número total de mujeres víctimas mortales de violencia de género en España desde el año 2003 alcanza las 1.342, según datos recopilados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y publicados por el Ministerio de Igualdad. Desde ese año, las estadísticas oficiales han seguido un registro sistemático de estos crímenes, permitiendo la evolución del análisis en torno a la violencia machista en el país.

La mujer asesinada en Jaén tiene el lamentable registro de abrir la lista de víctimas mortales por violencia de género en 2026. El asesinato, presuntamente perpetrado por su expareja, responde a una problemática que mantiene su vigencia en el ámbito social y judicial. Las investigaciones continúan en torno al caso, que retoma la cuestión de los antecedentes policiales y judiciales en situaciones previas de violencia dentro de la pareja.

El medio indicó que la Delegación del Gobierno dedicó atención también al repaso de los datos correspondientes al año 2025. Durante ese periodo, 46 mujeres y tres menores perdieron la vida en crímenes de esta naturaleza. El informe anual identificó que los meses con mayor número de mujeres asesinadas fueron junio, con ocho víctimas; noviembre, con siete; octubre, con seis; y tanto marzo como diciembre, con cinco cada uno. En el caso de los menores, las muertes se distribuyeron en los meses de abril, mayo y junio.

Las estadísticas oficiales, según publicó la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, permiten delimitar tanto la magnitud del problema como los patrones temporales en estas agresiones. Los datos extendidos desde 2003 muestran que la violencia de género permanece como una preocupación constante para las autoridades, reflejada en la persistencia de mujeres y menores víctimas cada año.

El Ministerio de Igualdad reiteró en sus comunicados oficiales, reportados por la prensa especializada, la importancia de la recopilación estadística iniciada hace más de dos décadas. Esta sistematización ha servido para dar visibilidad a la problemática, incrementar la presión institucional y social para la prevención y detección de estos crímenes, e impulsar respuestas legislativas y policiales orientadas a la protección de las potenciales víctimas.

La noticia difundida por el Ministerio de Igualdad y ampliada por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género evidencia que la violencia contra las mujeres no se circunscribe a hechos aislados, sino a una dinámica que se repite año tras año y que exige atención permanente. El seguimiento de los casos pasados y la investigación de los recientes, como el de Jaén y el posible crimen en Las Palmas, se mantienen bajo la vigilancia de las autoridades centrales y autonómicas.