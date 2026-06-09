Daniel Noboa presenta su nuevo gabinete tras reducción ministerios y cambio de canciller

Quito, 8 jun (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó este lunes a los integrantes de su nuevo gabinete ministerial, después de la reestructuración del Ejecutivo que redujo de catorce a diez el número de ministerios y un día después de la dimisión de la canciller Gabriela Sommerfeld.

A través de las redes sociales de la Presidencia, el Gobierno difundió la composición del nuevo gabinete, en el que se confirma a Nataly Morillo al frente del Ministerio de Gobierno, a John Reimberg como ministro del Interior y a Gian Carlo Loffredo como titular de Defensa.

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Entre los cambios más relevantes figura el nombramiento de Roberto Kury como ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en sustitución de Sommerfeld, quien presentó su renuncia el domingo por motivos personales, según informaron desde el Ejecutivo.

El nuevo gabinete también incorpora a Roberto Luque al frente del Ministerio de Infraestructura y Tecnología, una cartera creada tras la fusión del Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Completan el gabinete Sariha Moya, en Desarrollo Económico y Productivo; Gilda Alcívar, en Educación, Deporte y Cultura; Cynthia Gellibert, en Trabajo y Desarrollo Humano; Jaime Bernabé, en Salud Pública; y Juan Carlos Blum, en Ambiente y Energía.

Además, José Julio Neira fue designado secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete de la Presidencia.

También fueron nombrados Enrique Herrería, al frente de la Secretaría General Jurídica; Irene Vélez, en la Secretaría de Comunicación; Marissa Pendola, en la Secretaría Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público; Doménica Bajaña, en la de Integridad Pública; Carolina Lozano, en Gestión de Riesgos, y Michele Sensi Contugi, al frente del Centro Nacional de Inteligencia.

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La reestructuración del Ejecutivo fue anunciada la semana pasada por Noboa con el objetivo, según el Gobierno, de optimizar recursos y reducir el tamaño del Estado mediante la fusión de ministerios y secretarías.

Esta es la segunda fusión de carteras de Estado que realiza el mandatario en menos de un año, después de que en julio pasado redujo de 20 a 14 ministerios, y de 9 a 3 las secretarías. EFE