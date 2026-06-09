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Irán asegura que continúan los trabajos en pro de un acuerdo con EEUU: "Aún no hemos llegado al texto definitivo"

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El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha sostenido este lunes que continúan los trabajos para lograr un acuerdo entre Estados Unidos y la República Islámica que ponga fin al conflicto desatado a raíz de la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Teherán el pasado mes de febrero, tras precisar que "aún" no se ha llegado "al texto definitivo".

"Aún no hemos llegado al texto definitivo", ha indicado Iravani en declaraciones recogidas por la agencia de noticias iraní Tasnim, que agrega que, de acuerdo con el diplomático, los trabajos encaminados a lograr un acuerdo entre ambas partes continúan.

A ese respecto, el embajador ha afirmado que tanto Estados Unidos como Irán están "presentando e intercambiando puntos de vista y opiniones para llegar al texto definitivo" a través de Pakistán, país destacado en la región por su rol de mediador entre Washington y Teherán de cara a un posible acuerdo que ponga fin a la guerra abierta en Oriente Próximo.

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Finalmente, Iravani ha recordado que el alto el fuego pactado el pasado mes de abril es "global" y abarca a toda la región, con Líbano inclusive, unas declaraciones que llegan después de los últimos intercambios de ataques entre Irán e Israel, tras el lanzamiento de misiles por parte de Teherán en respuesta al bombardeo perpetrado el domingo por el Ejército israelí contra Beirut.

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