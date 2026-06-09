ONU: En América Latina persiste la "desconexión" entre democracia, Estado y desarrollo

Santo Domingo, 8 jun (EFE).- El principal desafío de la democracia en América Latina y el Caribe no radica únicamente en sus "déficits institucionales", sino en la "desconexión persistente" entre democracia, Estado y desarrollo, según un documento presentado este lunes en Santo Domingo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En muchos países de la región, estos tres ámbitos operan de manera desarticulada: la competencia política no se traduce en decisiones efectivas, el Estado no logra implementar políticas de manera consistente y los resultados de desarrollo no refuerzan la legitimidad del sistema democrático.

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Superar esta desconexión requiere avanzar hacia una concepción integrada de la democracia, en la que la competencia política, la capacidad estatal y los resultados de desarrollo se refuercen mutuamente, según el informe 'Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe'.

"No hay democracia que perdure sin un Estado capaz de implementar decisiones y hacer cumplir reglas, ni Estado que pueda sostener su legitimidad sin traducir su acción en mejoras tangibles en la vida de la población", sostuvo el informe.

Esto, destaca el PNUD, plantea una reflexión sobre el tipo de Estado que requiere la democracia en la región para sostener estos procesos y convertirlos en trayectorias de cambio duraderas.

El estudio de la agencia de las Naciones Unidas determina, no obstante, que América Latina y el Caribe continúa siendo la región en desarrollo más democrática del mundo.

Sin embargo, el PNUD afirma que, aunque el 57 % de la población del Caribe sigue considerando que la democracia es la mejor forma de gobierno, apenas alrededor del 32 % se declara satisfecho con su funcionamiento, lo que revela una creciente brecha entre el apoyo a la democracia y el desempeño de las instituciones.

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El informe fue presentado por la directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Michelle Muschett, y contó con la participación del presidente dominicano, Luis Abinader.

Según el documento, "una democracia puede elegir, pero no necesariamente gobernar bien. De poco sirve contar con contrapesos si el Estado no logra implementar decisiones o estar presente en el territorio. Cuando el Estado no cumple, la democracia se vacía de contenido".

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El informe identifica la transformación digital y la inteligencia artificial como fuerzas adicionales que están redefiniendo las trayectorias del desarrollo en la región.

"Mientras América Latina se ha convertido en una de las regiones más polarizadas del mundo, el Caribe destaca por sus niveles relativamente altos de cohesión social y estabilidad democrática frente a las divisiones políticas", dice el PNUD.

No obstante, enfrenta crecientes desafíos en materia de seguridad, una mayor vulnerabilidad a choques externos, y restricciones fiscales más severas, factores que ponen a prueba tanto la capacidad estatal como la resiliencia democrática.

La tasa de homicidios alcanza los 27,9 por cada 100.000 habitantes en el Caribe —por encima del promedio regional— con un 59 % de los casos vinculado al crimen organizado.

Al mismo tiempo, la frecuencia de eventos climáticos extremos se ha duplicado, pasando de 5,2 por año entre 1960 y 1990 a 10,7 por año entre 2000 y 2023.

En algunos países caribeños, la deuda pública supera el 100 % del PIB, lo que debilita la capacidad del Estado y erosiona la confianza en las instituciones democráticas. EFE