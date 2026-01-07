HP busca impulsar la productividad con HP EliteBoard G1a, un PC con IA integrado en un teclado

La introducción de Microsoft Copilot en los dispositivos de impresión de oficina marca una novedad entre las propuestas expuestas en CES 2026 por HP, que ha destacado la integración del asistente de inteligencia artificial para facilitar funciones como resúmenes de documentos, traducciones automáticas y una organización inteligente de la información en el entorno profesional. Esta apuesta por la IA constituye uno de los elementos centrales de la estrategia que ha desplegado HP para transformar el puesto de trabajo actual, presentando una línea de soluciones que pretende optimizar la productividad y la colaboración en las empresas.

De acuerdo con la información publicada por HP en una nota de prensa y recogida por los medios presentes en CES 2026, uno de los lanzamientos clave ha sido el HP EliteBoard G1a, un equipo que incorpora inteligencia artificial en un teclado. Este dispositivo introduce un nuevo factor de forma en el escritorio profesional, ya que se presenta como un PC completo que solo requiere conectarse a una pantalla, independientemente de su tamaño, para funcionar. El EliteBoard G1a incluye un procesador AMD Ryzen AI serie 300 y una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de ejecutar más de 50 billones de operaciones por segundo (TOPS), una capacidad orientada a responder a las exigencias de las aplicaciones con IA de última generación.

El teclado diseñado por HP incorpora dos micrófonos y altavoces en una carcasa de apenas 12 mm de grosor y un peso de 750 gramos. Según detalló HP, este diseño busca ofrecer flexibilidad y un enfoque minimalista en el escritorio, permitiendo a los usuarios simplificar y adaptar su espacio de trabajo. Además, responde a la creciente demanda de entornos laborales más saludables y eficientes, considerando que, según el Índice de relación laboral de HP de 2025, solo dos de cada diez trabajadores mantienen una relación saludable con su empleo, lo que subraya la presión que caracteriza el entorno profesional global.

HP también anunció la gama de portátiles EliteBook X G2, desarrollada específicamente para un escenario dominado por la inteligencia artificial. Estos equipos, junto con el HP OmniBook Ultra 14, utilizan el procesador Snapdragon X2 Elite y están preparados para soportar aplicaciones de IA simultáneas con una NPU que ofrece hasta 85 TOPS, según consignó HP en su comunicado. La oferta se completa con los nuevos HP OmniBook Ultra 14 y HP OmniStudioX, enfocados hacia el consumo, que se distinguen por la actualización a chips Snapdragon X2 y la incorporación de pantallas OLED para mejorar la experiencia visual.

La propuesta de HP para CES 2026 también incorpora iniciativas como el HP Digital Passport, un recurso digital que proporciona información detallada sobre los dispositivos. Este espacio permite consultar desde los pasos iniciales de configuración y las características distintivas, hasta el historial ecológico del producto y las alternativas de soporte disponibles, lo que facilita a los empleados y responsables de TI el acceso inmediato a datos relevantes.

En el ámbito de la gestión de dispositivos, HP comunicó avances en su Workforce Experience Platform (WXP). Estas mejoras están orientadas a facilitar la labor de los equipos de tecnologías de la información, que podrán administrar de manera más eficaz los dispositivos usados por los empleados.

La oferta impulsada por HP en CES 2026 responde a una tendencia global que demarca la integración de la IA en herramientas de trabajo como pieza central para incrementar la eficiencia y dar soporte a las necesidades cambiantes de las organizaciones y sus equipos humanos. Los nuevos modelos presentados, tanto de escritorio como portátiles, comparten el objetivo de modular la experiencia profesional, otorgando mayor adaptabilidad y capacidades inteligentes al ecosistema laboral, según informó HP.