La UE aplaude la "Armenia democrática" que se acerca a Europa pese a "presión rusa", tras victoria de Pashinián

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto en valor este lunes la "Armenia democrática" que se acerca "cada vez más" a la Unión Europea, en un mensaje de felicitación al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, tras ganar su partido las elecciones parlamentarias de este domingo e imponerse al bloque Armenia Fuerte, del millonario ruso de origen armenio Samuel Karapetián.

"El espíritu de la 'Revolución de Terciopelo' que lideraste en 2018 sigue vivo y fuerte", ha celebrado la conservadora alemana en un mensaje de felicitación a Pashinián publicado en sus redes sociales.

"Valoramos profundamente nuestra asociación con una Armenia democrática que se acerca cada vez más a Europa", ha continuado la jefa del Ejecutivo comunitario, para concluir que Armenia "puede contar" con la Unión.

También la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha tenido palabras de felicitación para el primer ministro armenio a su llegada a una reunión informal de ministros de Defensa de la UE en Nicosia, en donde ha considerado que los resultados electorales son "realmente buenos".

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"Parece que el pueblo armenio, incluso bajo fuerte presión rusa, aún elige tener un futuro europeo, lo que es bueno", ha defendido la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a la prensa.

Kallas ha expresado, asimismo, la disposición de la UE a "ayudar (a Armenia) tanto como sea posible" para lograr las "futuras reformas" que tiene pendientes.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, por su parte, ha destacado que "el pueblo de Armenia ha votado por un futuro construido sobre la paz, la estabilidad y una cooperación más fuerte con sus vecinos y el mundo", al tiempo que ha defendido que Pashinián puede "estar orgulloso" de su papel "en el fortalecimiento de la resiliencia, la estabilidad y la prosperidad de Armenia".

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"Juntos, la UE y Armenia están construyendo lazos más fuertes entre las personas y creando nuevas oportunidades en energía, comercio y digitalización. Nuestra sólida asociación es una inversión en un futuro más pacífico y próspero para la región en su conjunto", ha concluido Costa, en su mensaje de felicitación al primer ministro armenio compartido en redes sociales.

PASHINIÁN DEFIENDE UNA NORMALIZAR RELACIONES CON LA UE

Los resultados publicados a primera hora de este lunes por la Comisión Electoral Central (CEC) dan el 49,81% de los votos al partido de Pashinián, mientras que Armenia Fuerza, liderada por Samuel Karapetián, ha quedado en segunda plaza con un 23,29% de los respaldos.

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Por su parte, la Alianza Armenia del expresidente Robert Kocharián ha quedado en tercer lugar con el 9,94% de los respaldos. El partido Armenia Próspera de Gagik Tsarukián se ha hecho con el 4% de las papeletas, alcanzando el mínimo necesario para contar con representación parlamentaria.

Pashinián ha ensalzado la victoria de su partido en las elecciones, lo que le dará un nuevo mandato al frente de Armenia, y ha prometido "continuar el camino de acercamiento con la UE", si bien ha reseñado que Ereván "seguirá siendo parte de la Unión Económica Euroasiática", en un momento en el que el país parece plantearse sus relaciones con estos bloques.

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"Seguiremos desarrollando relaciones con Rusia y otros Estados miembro de la Unión Económica Euroasática", ha argumentado, en plenas tensiones con Moscú por su distanciamiento de su hasta ahora histórico aliado y su realineamiento con la UE y Estados Unidos, un proceso que inició tras la derrota militar frente a Azerbaiyán en Nagorno Karabaj, que Bakú logró reintegrar en septiembre de 2023.