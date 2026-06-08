Irán responsabiliza a EEUU de la escalada bélica por los bombardeos israelíes

Teherán, 8 jun (EFE).- Irán responsabilizó este lunes a Estados Unidos de la escalada bélica en Oriente Medio porque, en su opinión, las acciones israelíes no se pueden separar de las de Washington, en referencia a los ataques del Estado judío contra el Líbano.

“Nadie cree que el régimen sionista vaya a emprender ninguna acción sin coordinarse con Estados Unidos”, dijo en una rueda de prensa en Teherán el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático indicó que Estados Unidos tiene una responsabilidad directa de las violación del alto el fuego acordado el 8 de abril y que incluía el fin de las hostilidades israelíes en Líbano.

“Las acciones israelíes no se pueden separar de las políticas estadounidenses”, aseguró.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió a su vez con ataques contra varios puntos del país persa entre ellos Teherán y un complejo petroquímico de Mahshahr que sufrió "daños parciales”.

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Bagaei señaló que el intercambio de mensajes con Estados Unidos ya se estaba produciendo en una “atmósfera de desconfianza” y dijo que los eventos de las pasadas 24 horas -los ataques- “profundizan esa desconfianza”.

El diplomático aseguró que Irán “no permitirá” Estados Unidos e Israel se limiten a hablar de un alto el fuego mientras “aprovechan la situación actual para repetir sus agresiones a diario y ampliar su alcance”

“Nuestras fuerzas armadas y nuestro cuerpo diplomático, junto con todos los pilares de la nación iraní y de la República Islámica de Irán, están preparados para hacer frente a cualquier situación con el fin de salvaguardar la seguridad nacional y los intereses del país”, sostuvo.

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Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de atacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra. EFE